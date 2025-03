Der US-Automobilkonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste nach Trumps Ankündigung von Importzöllen auf Fahrzeuge und Bauteile, was globale Märkte verunsichert

Die Aktie des amerikanischen Autobauers General Motors verzeichnete am Donnerstag erhebliche Verluste, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf importierte Fahrzeuge und Autoteile angekündigt hatte. Der Kurs des Automobilherstellers fiel im Handelsverlauf um mehr als sechs Prozent, was GM zu einem der größten Verlierer am Aktienmarkt machte. Trump hatte am Mittwoch seinen Plan vorgestellt, ab dem 3. April einen Zoll von 25 Prozent auf importierte Autos und leichte Nutzfahrzeuge zu erheben, während die Abgaben auf Autoteile ab dem 3. Mai in Kraft treten sollen. Die Ankündigung wirkte sich negativ auf die gesamte Automobilbranche aus, wobei auch Ford mit einem Verlust von etwa drei Prozent zu kämpfen hatte.

Besonders stark betroffen ist General Motors durch seine hochintegrierten Produktionsketten mit den Nachbarländern Mexiko und Kanada. Der Konzern importiert mehrere Chevrolet-Modelle aus mexikanischen und kanadischen Werken für den US-Markt, was ihn besonders anfällig für die neuen Handelsbeschränkungen macht. Im Gegensatz dazu konnten Elektrofahrzeughersteller wie Tesla zulegen, da Investoren davon ausgehen, dass diese Unternehmen aufgrund ihrer überwiegend inländischen Produktion weniger stark von den Zöllen betroffen sein werden.

Marktreaktion und globale Auswirkungen

Die unberechenbare Handelspolitik Trumps hat an der Wall Street für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Anleger befürchten potenzielle Störungen in den Lieferketten, gehemmte Investitionen und eine drohende Inflation, die das globale Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte. "Investoren sind wirklich vorsichtig und misstrauisch gegenüber Trumps Politik. Noch mehr als die Politik selbst beunruhigt das ständige Hin und Her", erklärte ein Portfoliomanager. Diese Unsicherheit erschwere langfristige Investitionsentscheidungen sowohl für Unternehmen als auch für Anleger. Länder weltweit haben bereits mit Vergeltungszöllen gedroht, was die Sorgen vor einem eskalierenden Handelskrieg verstärkt. Die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik und der aggressiven Kürzung von Bundesangestellten durch Elon Musks Abteilung für Regierungseffizienz zeigen noch keine übermäßigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, der laut aktuellen Daten weiterhin auf solider Basis steht. Der S&P 500 und der Nasdaq befinden sich beide auf Kurs, das erste Quartal 2025 im negativen Bereich abzuschließen, wobei der S&P 500 vor seinem ersten vierteljährlichen Rückgang seit sechs Quartalen steht.

