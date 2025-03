Die ASML-Aktie notiert aktuell bei 641,30 Euro und verzeichnet damit einen Tagesverlust von 2,51%. Der Halbleiterausrüster befindet sich in einem anhaltenden Abwärtstrend mit einem Rückgang von 7,61% im letzten Monat und einem beträchtlichen Minus von 28,66% auf Jahressicht. Besonders auffällig ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem aktuellen Kurs, der 36,67% unter dem Höchststand von 1.012,60 Euro vom 10. Juli 2024 liegt, zeigt sich die herausfordernde Marktsituation des Unternehmens.

JPMorgan bewertet die ASML-Aktie trotz der Kursschwäche weiterhin mit "Overweight" und hält am Kursziel von 1.057 Euro fest. Analyst Sandeep Deshpande betonte in seiner Einschätzung vom 25. März 2025 die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld. Er sieht ASML in einer überlegenen Position gegenüber Mitbewerbern wie Infineon und STMicroelectronics.

Wachstumsaussichten trotz Marktvolatilität

Für das laufende Jahr 2025 erwarten Marktexperten bei ASML ein Umsatzwachstum von 11,39%. Dies signalisiert eine relative Stärke des Unternehmens, während die Aktie gleichzeitig 13,90% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert. Die erhebliche Diskrepanz zwischen operativer Performance und Kursentwicklung spiegelt die allgemeine Unsicherheit im Halbleitersektor wider.

ASML behauptet weiterhin seine Position als wichtiger Anbieter von Lithografietechnologie für die Halbleiterproduktion. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Chips, insbesondere für Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, 5G und High-Performance-Computing. Im Wettbewerbsumfeld konkurriert ASML mit Unternehmen wie Applied Materials, KLA-Tencor, Micron und Veeco Instruments.

Während die Aktie aktuell nur 4,11% über ihrem 52-Wochen-Tief vom 6. November 2024 notiert, ist besonders die unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum breiten Markt bemerkenswert. Die Volatilität der Aktie bleibt mit annualisierten 35,86% auf 30-Tage-Sicht erhöht, was auf anhaltende Unsicherheiten im Sektor hindeutet.

