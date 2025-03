Die Deutsche Bank notierte am Donnerstag bei 22,75 Euro und liegt damit knapp 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,39 Euro, das erst am 25. März 2025 erreicht wurde. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von über 56% in den letzten zwölf Monaten und einem Anstieg von 36% seit Jahresbeginn.

Das Finanzinstitut hat den Vertrag von CEO Christian Sewing bis April 2029 verlängert, wie am 27. März bekannt gegeben wurde. Seit seinem Amtsantritt 2018 hat Sewing durch Umstrukturierungen, den Abbau unrentabler Geschäftsbereiche und Personalreduzierungen die Profitabilität der Bank gesteigert. Diese Strategie spiegelt sich in der Kursentwicklung wider, die seit Sewings Amtsübernahme den Stoxx Europe 600 Banks Index übertroffen hat.

Vorstandsumstrukturierung und personelle Veränderungen

Im Zuge der Vorstandsumstrukturierung übernimmt Fabrizio Campelli, der bisherige Leiter der Investmentbank, zusätzlich die regionalen Verantwortlichkeiten für die Amerikas. Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Simon an, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Zudem wird Raja Akram, derzeit stellvertretender CFO bei Morgan Stanley, im Oktober 2025 zur Deutschen Bank wechseln und ab Januar 2026 die Position des Finanzvorstands übernehmen.

Die Deutsche Bank hat außerdem am 24. März erfolgreich Additional Tier 1 (AT1) Kapitalinstrumente im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro emittiert. Diese Wertpapiere, die einen festen jährlichen Zinssatz von 7,125% bis zum 30. April 2031 tragen, stärken die Tier 1-Verschuldungsquote und unterstützen die Solvabilitätsanforderungen der Bank.

Positive Analystenbewertungen und technische Indikatoren

Die Aktie der Deutschen Bank liegt aktuell deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt beachtliche 36,7%, was auf einen starken langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Auch zum 50-Tage-Durchschnitt verzeichnet die Aktie mit 12,14% einen signifikanten Vorsprung.

Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Deutsche Bank deutlich angehoben - von 23,70 auf 28,40 Euro - und halten an ihrer Kaufempfehlung fest. Sie betonen die vorteilhaften Rahmenbedingungen für europäische Banken, die durch positive Wachstumsaussichten, vorteilhafte Leitzinsstrukturen und günstige Kreditbedingungen gekennzeichnet sind. Mit dem technischen RSI-Wert von 74,5 befindet sich die Aktie allerdings im überkauften Bereich, was kurzfristig auf eine mögliche Konsolidierung hindeuten könnte.

Die jüngsten strategischen Entscheidungen und finanziellen Maßnahmen der Deutschen Bank zielen darauf ab, ihre Marktposition weiter zu festigen und zusätzliches Wachstumspotenzial zu erschließen.

