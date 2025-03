DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank bekommt nächstes Jahr einen neuen Finanzvorstand. CFO James von Moltke wird seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Für ihn kommt Raja Akram, derzeit stellvertretender Finanzchef von Morgan Stanley. Der Vertrag von Vorstandschef Christian Sewing wurde unterdessen um drei Jahre bis April 2029 verlängert. Zudem wird Stefan Simon, der die Verantwortung für die wichtige Wachstumsregion Amerika trägt, die Bank aus persönlichen Gründen verlassen. Im Vorstand wird die Region ab dem 1. Mai bei Fabrizio Campelli angesiedelt sein, der diese zusätzlich zur Leitung der Unternehmens- und Investmentbank übernimmt. Der künftige Finanzvorstand Akram wird am 1. Oktober zur Deutschen Bank wechseln. Zum 1. Januar 2026 soll er Mitglied des Vorstands werden und nach einer Übergangsphase das Finanzressort übernehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Investorenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:55 DE/Energiekontor AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:00

Analystenkonferenz)

13:00 CH/Holcim Ltd, Kapitalmarkttag

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Sartorius Vorzüge 0,74 EUR Sartorius Stämme 0,73 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator PROGNOSE: -22,5 Punkte zuvor: -24,7 Punkte 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +5.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 3. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,9% gg Vj Handelsbilanz Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: -17,4 Mrd GBP - FR 08:45 Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,9% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,0 zuvor: 96,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,6 zuvor: -11,4 Verbrauchervertrauen Eurozone Vorbschätzung: -14,5 zuvor: -13,6 - US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm/+0,9% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 15:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 57,9 1. Umfrage: 57,9 zuvor: 64,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.862,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.746,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.999,50 +0,0% Nikkei-225 (Tokio) 37.005,58 -2,1% Hang-Seng (Hongk.) 23.391,49 -0,8% Schanghai-Comp. 3.356,45 -0,5% Donnerstag: DAX 22.678,74 -0,7% DAX-Future 22.889,00 -0,8% XDAX 22.662,44 -0,1% MDAX 28.628,56 -0,8% TecDAX 3.695,98 -0,9% SDAX 15.909,35 -1,1% Euro-Stoxx-50 5.381,08 -0,6% Stoxx-50 4.638,33 -0,5% Dow-Jones 42.299,70 -0,4% S&P-500 5.693,31 -0,3% Nasdaq Composite 17.804,03 -0,5%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Freitag an Europas Börsen. Angesichts des ständigen Hin- und Her bei den Aussagen des US-Präsidenten zum Thema Zölle und nach den nun verkündeten Importzöllen auf Autos dürften die Investoren in Deckung gehen. Dafür dürfte auch Inflationsdaten sorgen. Am Nachmittag wir der PCE-Index in den USA veröffentlicht. Er gilt als bevorzugter Maßstab der US-Notenbank zur Inflationsmessung und wird in der Gesamtrate wie im Vormonat mit einem Wert von 2,5 Prozent erwartet. Aus Europa werden am Vormittag Verbraucherpreise unter anderem aus Frankreich, Belgien und Spanien gemeldet.

Rückblick: Leichter - Umschichtungen in defensive Werte dominierten, während insbesondere Aktien aus dem Autosektor angesichts der kommenden US-Importzölle verkauft wurden. US-Präsident Donald Trump hatte wie befürchtet zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen verhängt. Weil die Zölle aber mehr oder weniger erwartet wurden, hielt sich das Minus des Stoxx-Subindex der Autoaktien mit 1,1 Prozent in Grenzen, Anfangs hatte es bei rund 3 Prozent gelegen, ehe sich die Gemüter etwas beruhigten. Ferrari schlossen sogar 1,8 Prozent höher. Das Unternehmen hatte trotz der Trump-Zölle mitgeteilt, die Jahresprognose zu halten. Defensive Branchen waren dagegen angesichts der Zollstreitigkeiten gesucht. Tagessieger war der Einzelhandelssektor (+2,1%), gestützt von einem Kurssprung bei Next (+10,5%) nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Um 1 Prozent nach oben ging es für die defensiven Versorgeraktien, um 0,4 Prozent für den Index der Nahrungsmittelaktien.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Prosieben brachen nach enttäuschten Übernahmespekulationen um 10,2 Prozent auf 5,87 Euro ein. MFE-Mediaforeurope legte zwar wie vielfach erwartet ein Gebot für die Senderkette vor, bietet aber nur den gesetzlichen Mindestpreis für die ausstehenden Aktien von je 5,75 Euro. Henkel gewannen 2,7 Prozent nach besser als erwarteten Zahlen des US-Konkurrent HB Fuller. SMA Solar verloren 8,9 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, wegen Wertberichtigungen tief in die roten Zahlen gerutscht zu sein. Eine gute Auftragslage kam dagegen nicht an. Ionos stiegen nach Vorlage der Jahresergebnisse um 6,4 Prozent. Diese waren laut JP Morgan etwas besser als erwartet ausgefallen. Bei CTS Eventim kam der Ausblick gut an, der Kurs stieg um 3,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach einem optimistischen Ausblick wurden SAF-Holland bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher gesehen. Die Ankündigung eines Aktienrückkauf wurde bei GFT Technologies mit einem Plus von 1,5 Prozent quittiert. Basler verteuerten sich nach einem höher als bislang avisierten Betriebsergebnis um 3,5 Prozent.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Ankündigung zusätzlicher Zölle auf Automobilimporte in die USA hatte bereits tags zuvor im Handelsverlauf belastet, daher drückte die offizielle Mitteilung dazu zumindest in der Breite kaum noch. Aktien der US-Autohersteller wurden aber weiter verkauft. General Motors gaben um weitere 7,4 Prozent nach, Stellantis um 1,2 und Ford um 3,8 Prozent. Tesla stiegen dagegen um 0,4 Prozent. Der Elektroautohersteller produziert alle Fahrzeuge für den US-Markt in den USA. Angesichts der Fokussierung des Marktes auf das Zollthema lieferten positive US-Konjunkturdaten kaum Impulse. Die USA fügten rund 80 Unternehmen, darunter mehr als 50 aus China, ihrer Exportkontrollliste hinzu. Ohne Regierungsgenehmigung dürfen diese Unternehmen keine US-Technologie kaufen. Nvidia büßten mit dieser Nachricht 2,1 Prozent ein, AMD 3,2 und Broadcom 4,1 Prozent. H.B. Fuller stiegen um 5,9 Prozent. Der Klebstoffexperte hatte mit Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen. Gamestop brachen mit Plänen einer umfangreichen Wandelanleihe um 22,1 Prozent ein. Nach schwachen Geschäftszahlen rutschte der Kurs von Jefferies um 9,9 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Wahrend sich am kurzen Ende die Renditen uneinheitlich zeigten, zogen sie am langen weiter an. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten 3 Basispunkte höher bei 4,37 Prozent. Gute Konjunkturdaten und der inflationtreibende Protektionismus der Trump-Regierung lieferten mittelfristig keine Argumente für Leitzinssenkungen, hieß es. Zudem gefährde das Zollrisiko die Spitzenbonität der USA. Moody's rechnet mit einem höheren Defizit und höheren Zinsen für die USA.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0785 -0,1% 1,0797 1,0794 +4,3% EUR/JPY 162,5025 -0,4% 163,0815 163,0815 +0,1% EUR/CHF 0,9516 -0,0% 0,9518 0,9523 +1,8% EUR/GBP 0,8335 -0,1% 0,8340 0,8327 +0,8% USD/JPY 150,6745 -0,2% 151,0520 151,0885 -4,0% GBP/USD 1,2940 -0,0% 1,2946 1,2962 +3,4% USD/CNY 7,1828 +0,0% 7,1816 7,1829 -0,4% USD/CNH 7,2709 +0,0% 7,2681 7,2689 -0,7% AUS/USD 0,6289 -0,2% 0,6299 0,6307 +1,8% Bitcoin/USD 85.947,40 -1,6% 87.346,70 87.136,65 -6,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gab die Vortagesgewinne wieder ab, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent - auch belastet durch die Warnung von Moody's für die Bonität der USA.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,76 69,96 -0,3% -0,20 +1,6% Brent/ICE 73,86 74,05 -0,3% -0,19 -2,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Erdölmarkt hielten sich die Schlagzeilen um den Wachstum und damit auch Nachfrage dämpfenden Protektionismus der USA und mögliche sanktionsbedingte Angebotsverknappungen die Waage. Der Brentpreis stagnierte, WTI verteuerte sich um 0,3 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.083,17 3.054,87 +0,9% 28,31 +16,4% Silber (Spot) 31,96 31,89 +0,2% 0,07 +14,2% Platin (Spot) 919,54 916,6 +0,3% 2,94 +4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis erreichte erneut ein Allzeithochs. Zuletzt lag der Preis der Feinunze im US-Handel 1,3 Prozent höher bei 3.054 Dollar. Nach Einschätzung von Marktanalyst Fawad Razaqzada von Forex.com trieb die Angst vor einer Eskalation der Handelsspannungen Anleger in den vermeintlich sicheren Gold-Hafen. Auch die Dollar-Schwäche half dem Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

MERCK

hat eine Option zur Vermarktung des Wirkstoffkandidaten Pimicotinib von Abbisko Therapeutics in den USA und im Rest der Welt ausgeübt. Die chinesischen Abbisko Therapeutics Co. Ltd. erhält im Gegenzug 85 Millionen Dollar.

BASLER

verbuchte 2024 ein EBITDA, das im Vergleich zu den am 21. März veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen 1,1 Millionen Euro höher ausfiel. Es belief sich auf 10,0 (Vorjahr 1,7) Millionen Euro.

GFT

kauft eigene Aktien zurück im Wert von bis zu 15 Millionen Euro. Das entspricht bis zu etwa 653.000 Aktien bzw. bis zu knapp 2,5 Prozent des Grundkapitals.

SAF-HOLLAND

strebt bis 2030 einen deutlich höheren Umsatz und eine zweistellige Marge an. Der Lkw-Zulieferer will sowohl organisch als auch durch Übernahmen wachsen. Der Umsatz soll bis 2030 auf mindestens 3 Milliarden Euro steigen von 1,9 Milliarden im vergangenen Jahr. Organisch wird ein Wachstum pro Jahr von 5 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro angepeilt, über Akquisitionen sollen mindestens 500 Millionen Euro hinzukommen. Der Zielkorridor für die bereinigte EBIT-Marge liegt bis 2030 bei 10 bis 12 Prozent. 2024 stieg die bereinigte EBIT-Marge auf 10,1 von 9,6 Prozent.

BAADER BANK

Die Aktionäre sollen für 2024 nach einem Gewinnanstieg eine Dividende von 0,13 Euro je Aktie erhalten, nachdem sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren. Für das laufende Jahr stellt Baader einen Vorsteuergewinn und eine Eigenkapitalrendite leicht unter Vorjahr in Aussicht.

UBISOFT ENTERTAINMENT

gründet eine neue Einheit, die die Spielereihen "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Tom Clancy's Rainbow Six" beheimaten wird. Der chinesische Technologiekonzern Tencent übernimmt für 1,16 Milliarden Euro einen Minderheitsanteil an dem neuen Bereich. Die neue Einheit wird damit inklusive Schulden mit 4 Milliarden Euro bewertet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.