Ein stark bewerteter Einzelhandelsriese mit ambitioniertem Expansionskurs expandiert global mit 28 neuen Standorten und verzeichnet beeindruckendes Mitgliederwachstum.

Die Aktie von Costco Wholesale Corporation schloss am Donnerstag bei 871,70 Euro und konnte in der vergangenen Woche um 3,55% zulegen. Dies steht jedoch im Kontrast zur monatlichen Entwicklung, bei der das Papier einen Rückgang von 11,44% verzeichnete. Im 12-Monats-Vergleich bleibt die Aktie mit einem Plus von 28,47% dennoch deutlich im positiven Bereich.

Gary Millerchip, Executive Vice President des Unternehmens, tätigte am 28. März 2025 eine bedeutende Aktientransaktion und verkaufte 1.000 Unternehmensanteile. Solche Insiderverkäufe können reguläre Vorgänge sein, bieten jedoch möglicherweise Einblicke in die Einschätzung der Führungskräfte zur aktuellen Unternehmensbewertung.

Die Bewertung von Costco ist unter Analysten ein vieldiskutiertes Thema. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 54,80 und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Diese hohe Bewertung führt bei einigen Experten zu Bedenken hinsichtlich der Attraktivität der Aktie auf dem aktuellen Niveau. Mit einem Abstand von 15,40% zum 52-Wochen-Hoch von 1.030,40 Euro liegt der aktuelle Kurs deutlich unter den Höchstständen vom Februar.

Expansionsstrategie und Wachstum

Trotz Bewertungsbedenken setzt Costco seinen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 28 neue Warenhäuser zu eröffnen, darunter 15 in den USA, drei in Kanada und sieben in internationalen Märkten. Diese Expansionsstrategie unterstreicht Costcos Engagement, seine globale Präsenz zu erweitern und eine breitere Kundenbasis zu bedienen.

Das Mitgliedschaftsmodell bleibt ein zentraler Bestandteil der Geschäftsstrategie. Costco verzeichnete einen Anstieg der zahlenden Haushaltsmitglieder um 6,8% im Jahresvergleich auf 78,4 Millionen. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Executive-Mitgliedschaften um 9,1%, die nun 47,1% aller zahlenden Mitglieder ausmachen und für 73,8% der globalen Verkäufe verantwortlich sind.

E-Commerce und Analysteneinschätzungen

Als Reaktion auf die sich verändernde Einzelhandelslandschaft hat Costco seine E-Commerce-Initiativen verstärkt. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Anstieg der vergleichbaren E-Commerce-Umsätze um 20,9%, was die Anpassungsfähigkeit an veränderte Konsumgewohnheiten widerspiegelt.

Analysten vertreten unterschiedliche Ansichten zur Costco-Aktie. Einige warnen, dass das hohe KGV die zukünftige Kurswertsteigerung begrenzen könnte, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Preis bereits einen Großteil des Wachstumspotenzials des Unternehmens widerspiegelt. Andere heben Costcos robustes Geschäftsmodell und Expansionspläne als positive Indikatoren für langfristig orientierte Anleger hervor. Mit einer 30-Tage-Volatilität von 31,35% bleibt die Aktie für Anleger ein dynamisches Investment.

