Der E-Commerce-Riese navigiert durch herausfordernde Börsenzeiten mit Kursverlusten an der 200-Tage-Linie, während gleichzeitig Expansionsstrategien in Großbritannien vorangetrieben werden.

Die Amazon-Aktie befindet sich derzeit in einer kritischen technischen Phase, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten. Mit einem aktuellen Kurs von 201,13 USD balanciert das Papier genau auf der wichtigen 200-Tage-Linie - eine Situation, die Charttechniker als entscheidenden Moment betrachten. Nach einem kurzzeitigen Aufschwung über diese bedeutende Unterstützungsmarke musste die Aktie zuletzt einen empfindlichen Rückschlag von 2,23 Prozent hinnehmen. Diese Entwicklung fügt sich in einen größeren negativen Trend ein: Im europäischen Handel wird der Kurs mit etwa 185,32 Euro notiert, was einem beachtlichen Monatsverlust von 9,27 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust sogar auf 13,64 Prozent, obwohl im Jahresvergleich noch ein Plus von 11,05 Prozent zu verzeichnen ist. Besonders besorgniserregend für Anleger: Die Differenz zum 52-Wochen-Hoch von 233,20 Euro beträgt mittlerweile mehr als 20 Prozent, was auf eine erhebliche Korrektur hindeutet.

Internationale Expansionspläne trotz Kursturbulenzen

Ungeachtet der aktuellen Börsenturbulenzen treibt der E-Commerce-Gigant seine strategischen Expansionspläne voran. Für März 2025 ist die Eröffnung eines offiziellen Amazon-Shops in Großbritannien geplant, der innovative Laser-Hautpflegegeräte eines Spezialanbieters präsentieren wird. Dieser Shop wird vier Flaggschiff-Produkte führen und britischen Kunden Zugang zu modernster Hautpflegetechnologie bieten. Die Partnerschaft verspricht eine nahtlose Einkaufserfahrung mit schnellerer Lieferung und zuverlässigem Kundenservice - ein Schritt, der das Bestreben von Amazon unterstreicht, sein Portfolio im Premiumsegment zu erweitern und neue Umsatzquellen zu erschließen. Für Investoren stellt sich nun die entscheidende Frage, ob diese langfristigen Wachstumsinitiativen ausreichen werden, um den aktuellen Abwärtstrend der Aktie zu durchbrechen und das Vertrauen der Marktteilnehmer zurückzugewinnen.

