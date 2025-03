Der führende Hausgeräteproduzent erweitert seine Fertigungsanlagen und setzt auf Umstrukturierung für effizienteres Wachstum im hart umkämpften Smart-Home-Sektor.

Haier Smart Home Co., Ltd. (D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK) hat gestern mehrere strategische Unternehmensentscheidungen bekanntgegeben, die auf eine Festigung der Marktposition des chinesischen Haushaltsgeräteherstellers abzielen. Besonders hervorzuheben ist die geplante Investition in ein neues Produktionswerk für Waschmaschinen mit einer jährlichen Kapazität von 3 Millionen Einheiten. Diese Expansion unterstreicht die Wachstumsambitionen des Konzerns im hart umkämpften Markt für Haushaltsgeräte und könnte mittelfristig positive Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung haben. Der global agierende Konzern, der zu den weltweit führenden Herstellern von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen zählt, setzt damit seinen strategischen Expansionskurs konsequent fort. Parallel dazu hat Haier Smart Home Änderungen bezüglich der Verpflichtungen zur Einbringung von Vermögenswerten der Haier Group Corporation angekündigt. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung der Konzernstruktur, die auf eine effizientere Ressourcenallokation und verbesserte operative Leistungsfähigkeit abzielt.

Fortsetzung der Betriebsführung bei Tochterunternehmen

Fortsetzung der Betriebsführung bei Tochterunternehmen

Im Rahmen der Unternehmensrestrukturierung hat Haier Smart Home ebenfalls bekanntgegeben, dass die Vereinbarung zur Betriebsführung der Qingdao Haier Optronics Co., Ltd. fortgesetzt wird. Diese Related-Party-Transaktion unterstreicht das Bestreben des Managements, Synergien innerhalb des Konzerns weiterhin zu nutzen und spezialisierte Geschäftsbereiche unter zentraler Führung zu halten. Die Strategie von Haier Smart Home, verschiedene Haushaltsgerätesparten unter renommierten Marken wie Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel zu vertreiben, bleibt dabei unverändert. Besonders die "Smart Home Experiential Cloud", die Häuser, Nutzer, Unternehmen und Ökosystempartner verbindet, spielt eine zentrale Rolle bei der Integration von Online-, Offline- und Micro-Store-Geschäften und unterstützt die Nutzerinteraktion zur weiteren Optimierung des Kundenerlebnisses.

