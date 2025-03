Analysten feuern den Silver Squeeze an - kommt der Bruch am 31. März?

Anzeige / Werbung Was mit ersten Analystenkommentaren begann, ist inzwischen zu einer breit diskutierten Bewegung angewachsen - nun richten sich alle Augen auf Montag. Steht dem Silbermarkt ein Silver Squeeze bevor? Was mit ersten Analystenkommentaren begann, ist inzwischen zu einer breit diskutierten Bewegung angewachsen - nun richten sich alle Augen auf Montag. Steht dem Silbermarkt ein Silver Squeeze bevor? In den sozialen Medien formiert sich derzeit eine Bewegung, die zum gemeinsamen Kauf von Silber am 31. März aufruft. Ziel der Aktion sei es, durch gebündelten physischen Kauf den Silberpreis zu beeinflussen und angeblicher Marktmanipulation durch Großbanken entgegenzuwirken. AXINO Capital berichtet über diese Initiative, ruft jedoch ausdrücklich nicht zur Teilnahme auf und distanziert sich klar von entsprechenden Kaufaufrufen. Investitionsentscheidungen sollten niemals allein auf Basis eines Internetaufrufs getroffen werden. Kritik an Short-Positionen der Banken Auslöser der Diskussion ist ein viel beachteter Kommentar des US-Analysten Jesse Colombo, der Großbanken wie JPMorgan und UBS vorwirft, den Silberpreis durch umfangreiche Short-Positionen künstlich niedrig zu halten. Laut Colombo entsprechen diese Positionen rund 223 Millionen Unzen Silber - mehr als ein Viertel der weltweiten Jahresproduktion. Seine Ausführungen verbreiten sich derzeit viral auf Plattformen wie Kitco, SilverSeek und in einschlägigen Online-Foren. Wir bei AXINO Capital haben bereits in der Vergangenheit über die Zustände möglicher Preismanipulationen am Silbermarkt berichtet. Silberpreis kontra Banken: Swap Dealer mit Rekord-Short-Positionen unter Druck Was ist ein Silver Squeeze - und warum könnte er jetzt bevorstehen? Der Begriff Silver Squeeze beschreibt eine Marktsituation, in der der Silberpreis durch eine Kombination aus physischem Angebotsmangel, plötzlicher Nachfrage und der Reaktion großer Leerverkäufer (Short-Seller) rapide ansteigt. Laut Marktbeobachtern könnte genau dieses Szenario nun näher rücken - angetrieben durch zunehmende Markttransparenz, ein anhaltendes Angebotsdefizit und das wachsende Interesse privater und institutioneller Anleger. Wie entsteht ein Silver Squeeze? Nach Einschätzung zahlreicher Analysten halten insbesondere große Handelsabteilungen internationaler Banken massive Short-Positionen im Silbermarkt. Dabei geht es um den Verkauf von sogenannten Papier-Silber-Kontrakten - also Finanzinstrumenten, die Silber repräsentieren, aber nicht durch physische Bestände gedeckt sind. Das Ziel: den Preis durch ein künstlich aufgeblähtes Angebotsbild niedrig zu halten.



Ein Silver Squeeze setzt dann ein, wenn dieses Konstrukt unter Druck gerät - etwa durch eine starke physische Nachfrage oder die Erkenntnis, dass kaum reales Silber verfügbar ist. Sobald Händler beginnen, physisches Metall zu kaufen und aus dem Markt zu ziehen, steigt der Preis. Die Short-Seller müssen reagieren: Um Verluste zu begrenzen, versuchen sie, ihre Positionen durch Rückkäufe zu schließen. Genau dieser Rückkaufzwang beschleunigt den Preisanstieg - eine klassische Kettenreaktion. Digitale Bewegung mit Signalwirkung Ein Beitrag der Social-Media-Initiative SilverSqueeze sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit: Ein Nutzer mit dem Pseudonym "SilverDegen" kündigte an, für jeden Retweet seines Beitrags eine Unze Silber zu kaufen - aus Protest gegen die seiner Ansicht nach systematische Preisunterdrückung durch große Finanzakteure.



Begleitet wird der Aufruf von einer Grafik, die auf einen historischen Vergleich verweist: Im Jahr 1980 seien rund 950 Unzen Silber nötig gewesen, um ein durchschnittliches Einfamilienhaus in den USA zu kaufen. Heute, so die Botschaft, wären dafür mehr als 9.000 Unzen Silber erforderlich - eine Verzehnfachung, die auf einen drastischen Kaufkraftverlust des Edelmetalls hindeutet. Ein Nutzer der SilverSqueeze-Community kündigt an, für jeden Retweet eine Unze Silber zu kaufen Immer mehr Beiträge wie dieser gehen derzeit in den sozialen Medien viral: Nutzer zeigen stolz ihre privaten Silbervorräte - von Münzen bis hin zu beeindruckenden Barrenstapeln - und bringen damit die Bewegung rund um den SilverSqueeze weiter ins Rollen. Erste Auswirkungen des Aufrufs spürbar? Silber durchbricht Schlüsselmarke Der Silberpreis hat am 28. März 2025 einen markanten Sprung gemacht und notierte erstmals seit 13 Jahren wieder über der hart umkämpften Widerstandszone von 34 bis 35 US-Dollar je Unze. Analyst Jesse Colombo spricht von einem technischen Meilenstein, der den Auftakt zu einer neuen Phase im Bullenmarkt markieren könnte.



Laut Colombo ist das Überschreiten dieser Zone ein entscheidendes Signal - insbesondere, da es von hohen Handelsvolumina begleitet wurde. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Aufmerksamkeit rund um den bevorstehenden "Buy Silver Day" am 31. März nimmt deutlich zu und wird zunehmend auch in klassischen Medien aufgegriffen. Diese mediale Präsenz könne laut Colombo selbst als kurzfristiger Preistreiber wirken. Dennoch warnt er: Nur wenn sich der Kurs nachhaltig über 35 US-Dollar hält, sei der Ausbruch auch charttechnisch bestätigt. Chart zeigt Ausbruch über die Marke von 35 US-Dollar - begleitet von wachsender Marktaktivität "Silver Squeeze" gewinnt an Fahrt - Showdown am 31. März? Der bevorstehende "Buy Silver Day" wirft bereits seine Schatten voraus. Die SilverSqueeze-Bewegung gewinnt weiter an Dynamik, in sozialen Medien steigt die Aktivität, und auch der Silberpreis hat zuletzt eine wichtige Widerstandszone durchbrochen. Ob daraus ein nachhaltiger Trend entsteht oder die aktuellen Bewegungen lediglich eine Momentaufnahme bleiben, ist noch offen. Doch eines ist sicher: Der 31. März rückt näher, und viele blicken mit Spannung auf die Frage, welche Auswirkungen dieser Tag tatsächlich auf den Silbermarkt haben wird.



Wir bei AXINO Capital beobachten die weiteren Entwicklungen mit Interesse, insbesondere die Geschehnisse rund um den 31. März. Zugleich möchten wir erneut betonen: Wir berichten über diese Initiative, rufen jedoch ausdrücklich nicht zur Teilnahme auf und distanzieren uns klar von jeglichen Aufrufen zum kollektiven Kauf von Silber im Rahmen dieser Bewegung. Investitionen in Edelmetalle sollten niemals allein auf Grundlage von Trends oder Kampagnen in sozialen Medien erfolgen. Investitionen in Edelmetalle sollten niemals allein auf Grundlage von Aufrufen in sozialen Medien erfolgen. Wer sich für den Silbermarkt interessiert, sollte Entscheidungen stets gut informiert und risikobewusst treffen.

