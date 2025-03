Bedeutende Unternehmensfortschritte an der Londoner Börse zeigen neue Perspektiven für Investoren: Jahresberichte, Managementwechsel und erfolgreiche Hauptversammlungen.

Die London Stock Exchange (LSEG) verzeichnet aktuell eine rege Aktivität von börsennotierten Unternehmen, die bedeutende Unternehmensentwicklungen bekannt geben. Drei Unternehmen haben in dieser Woche wichtige Mitteilungen veröffentlicht, die für Anleger von besonderem Interesse sein könnten. Der Spezialmetallhersteller Afarak Group SE hat seinen Jahresbericht und die Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Diese wurden gemäß den ESEF-Anforderungen (European Single Electronic Format) erstellt und sind nun auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Afarak, das im Spezialmetallgeschäft in Südeuropa und im Ferrolegierungsgeschäft in Südafrika tätig ist, plant seine Jahreshauptversammlung für 2025 innerhalb der gesetzlichen Frist in Helsinki abzuhalten.

Weitere Unternehmensentwicklungen an der LSEG

Parallel dazu hat der rumänische Investmentfonds Fondul Proprietatea S.A. ein Update zu seinem Auswahlverfahren für einen neuen alternativen Investmentfondsmanager (AIFM) gegeben. Nach einer gründlichen Bewertung mit seinem Auswahlberater Deutsche Numis hat der Aufsichtsrat die Vorschläge von zwei in Luxemburg ansässigen AIFMs geprüft. Die Aktionäre sind eingeladen, bis zum 18. April 2025 ihre Meinung zu den vorgeschlagenen Strategien abzugeben. Auch Rockfire Resources PLC, ein Unternehmen, das sich mit der Erkundung von Buntmetallen, Gold und kritischen Mineralien beschäftigt, konnte einen Erfolg verzeichnen. Auf der heute abgehaltenen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre mit überwältigender Mehrheit für alle vorgeschlagenen Beschlüsse. Die Zustimmungsraten lagen bei über 99% für die Ermächtigung der Direktoren zur Zuteilung von Wertpapieren und zur Aufhebung der gesetzlichen Bezugsrechte. Rockfire besitzt Projekte in Queensland, Australien sowie eine hochgradige Zink-, Blei-, Silber- und Germaniumlagerstätte in Griechenland.

