In einem Schritt, der sowohl Nostalgie als auch strategische Innovation vereint, führt Meta einen neuen "Friends Tab" auf Facebook ein. Diese Funktion kehrt zu den Wurzeln der Plattform zurück, indem sie einen Feed anbietet, der ausschließlich Inhalte von Freunden zeigt - ohne die algorithmusbasierten Empfehlungen, die in den letzten Jahren zum Standard wurden. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Meta seine Position im wachstumsstarken Social-Media-Umfeld weiter festigt, was für Anleger besonders relevant erscheint.

Die neue Funktion soll das Nutzererlebnis auf Facebook wieder stärker auf persönliche Verbindungen ausrichten, ähnlich wie in den Anfangsjahren der Plattform. Nutzer können Bilder und Beiträge ihrer Freunde sehen und kommentieren, mit Reaktionen antworten und an Geburtstage erinnert werden - alles ohne die Ablenkung durch empfohlene oder gesponserte Inhalte. Nach Unternehmensangaben handelt es sich hierbei um das erste von mehreren "OG Facebook-Features", die in Zukunft eingeführt werden sollen.

Threads als wachstumsstarke Ergänzung im Portfolio

Während Facebook mit dem Friends Tab seine Kernnutzerbasis anspricht, zeigt Metas Plattform Threads beeindruckendes Wachstum. Mit 320 Millionen monatlich aktiven Nutzern und täglich einer Million neuer Anmeldungen positioniert sich Threads als ernstzunehmende Alternative zu konkurrierenden Netzwerken. Besonders bemerkenswert ist die durchschnittliche Engagement-Rate von 6,25%, die deutlich über dem Wert von 3,6% liegt, den die Plattform X (ehemals Twitter) erreicht. Diese Dynamik unterstreicht Metas Fähigkeit, verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Plattformen anzusprechen und dabei kontinuierlich Wachstum zu generieren.

Die Integration von Threads in Social-Media-Management-Lösungen von Drittanbietern verdeutlicht zudem die wachsende Bedeutung der Plattform im Marketing-Ökosystem. Unternehmen und Agenturen können nun effizienter Inhalte auf Threads planen und veröffentlichen, was die Attraktivität der Plattform für Werbetreibende steigert und potenzielle neue Einnahmequellen für Meta erschließt. Analysten sehen in dieser Entwicklung positive Signale für die langfristigen Wachstumsaussichten und die Diversifizierungsstrategie des Konzerns.

