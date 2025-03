Die Graphene Manufacturing Group (GMG) hat am 21. März 2025 den erfolgreichen Abschluss einer garantierten Finanzierungsrunde bekanntgegeben, die dem Unternehmen rund 5,8 Millionen C$ einbrachte. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete heute einen deutlichen Anstieg von 9,87% und wird aktuell bei 0,46 € gehandelt, nachdem sie gestern noch bei 0,42 € geschlossen hatte. Die Finanzierung umfasste 7.245.000 Einheiten, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Kaufoptionsschein besteht.

GMG plant, die Nettoerlöse für mehrere strategische Initiativen zu verwenden. Dazu gehören die Erweiterung der Produktionskapazitäten, die Weiterentwicklung der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie in Zusammenarbeit mit dem Battery Innovation Center in Indiana sowie die Vorbereitung einer möglichen Notierung an einer größeren US-amerikanischen Börse.

In einer Partnerschaft mit C&W Services Singapore und ACMES hat GMG erfolgreich Energiesparmaßnahmen mit einer singapurischen Bank umgesetzt. Die Fallstudien zeigten durchschnittliche Energieeinsparungen von 10% bis 20%, was zu Plänen für eine breitere Implementierung in allen Einrichtungen der Bank führte.

Fortschritte bei Batterietechnologie und Produktentwicklung

GMG treibt die Entwicklung seiner Graphen-Aluminium-Ionen-Batterietechnologie kontinuierlich voran. In Zusammenarbeit mit der University of Queensland und im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung mit Rio Tinto arbeitet das Unternehmen an der Kommerzialisierung dieser innovativen Technologie, die einen Wettbewerbsvorteil im Energiespeichermarkt bieten soll.

Am 3. März 2025 präsentierte GMG die Ergebnisse mehrjähriger Leistungstests für sein G® Schmiermittel. Dieses auf Graphen basierende flüssige Konzentrat-Additiv wurde entwickelt, um die Leistung von Diesel- und Benzinmotoren zu verbessern und potenzielle Steigerungen bei Kraftstoffeffizienz sowie Motorlebensdauer zu erzielen.

CEO Craig Nicol gab in einem kürzlich geführten Interview Einblicke in die wichtigsten Geschäftsbereiche von GMG, darunter die Batterieentwicklung, THERMAL-XR® und das G® Schmiermittel. Er erläuterte die Wettbewerbssituation im Graphen-Batteriemarkt, die Qualität des von GMG hergestellten Graphens und das Potenzial der G® Schmiermittelsparte.

Trotz der positiven Unternehmensentwicklungen zeigt der aktuelle Kurs deutliche Schwankungen im Jahresverlauf. Mit einem Rückgang von 29,47% im letzten Monat und einer Volatilität von 105,70% (30 Tage, annualisiert) bleibt die Aktie für Anleger herausfordernd. Allerdings liegt der Kurs mit 85,17% deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 0,25 € vom Mai 2024.

