Der chinesische Solarhersteller plant neue Werke in Ägypten und nutzt Panda-Anleihen zur Finanzierung, während der Aktienkurs unter Druck bleibt und Gewinne sinken.

Xinyi Solar steht aktuell bei 0,36 Euro und verzeichnet damit einen Rückgang von knapp 50 Prozent im Jahresvergleich. Der chinesische Solarglas-Hersteller hat kürzlich mehrere strategische Entscheidungen getroffen, die das Unternehmen trotz der herausfordernden Marktbedingungen für zukünftiges Wachstum positionieren sollen.

Am 25. März 2025 kündigte Xinyi Solar den Bau einer neuen Produktionsanlage in der Suezkanal-Wirtschaftszone in Ägypten an. Diese Fertigungsstätte wird mit einer jährlichen Kapazität von 1,53 Millionen Tonnen Solarglas und 1,08 Millionen Tonnen hochreinem Siliziumdioxid ausgestattet sein. Die Expansion nach Ägypten verdeutlicht das Bestreben des Unternehmens, seine internationale Präsenz zu stärken und die Produktionskapazitäten strategisch zu erweitern.

Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Finanzposition

Eine Woche vor der Ägypten-Ankündigung erhielt Xinyi Solar die Genehmigung zur Emission von Panda-Anleihen mit einem Gesamtwert von bis zu 3 Milliarden Yuan. Diese Mittel sollen zur Finanzierung verschiedener Unternehmensprojekte dienen und die Kapitalstruktur verbessern. Die Emission dieser Anleihen könnte dem Unternehmen die notwendige finanzielle Flexibilität verschaffen, um seine Expansionspläne voranzutreiben, während die Aktie mit einem RSI-Wert von 19,1 derzeit deutlich überverkauft erscheint.

Die operative Leistung des Unternehmens steht allerdings unter Druck. Im Februar 2025 meldete Xinyi Solar für das Geschäftsjahr 2024 einen drastischen Rückgang des Nettogewinns um 74 Prozent. Diese Entwicklung fällt in eine Phase, in der die Aktie sich mit 0,36 Euro deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt (0,41 Euro) bewegt und vom 52-Wochen-Hoch von 0,77 Euro, erreicht im April 2024, inzwischen mehr als 52 Prozent entfernt ist.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Der signifikante Gewinnrückgang im vergangenen Jahr könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter gestiegene Rohstoffpreise, ungünstige Wechselkurseffekte oder hohe Investitionen in neue Technologien und Märkte. Trotz dieser finanziellen Herausforderungen setzt Xinyi Solar seine Expansionsstrategie fort, wie der Markteintritt in Ägypten beweist.

Die weiteren Entwicklungen werden maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich das Unternehmen seine strategischen Initiativen umsetzen kann. Die erhöhte Volatilität der Aktie von über 41 Prozent auf annualisierter 30-Tage-Basis spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen Xinyi Solar derzeit konfrontiert ist. Der aktuelle Kursabstand von rund 13,4 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 0,32 Euro vom September 2024 verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, mit denen das Unternehmen im gegenwärtigen Marktumfeld zu kämpfen hat.

