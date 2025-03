Der Süßwarenkonzern reagiert auf Marktvolatilität mit alternativen Zutaten und neuen Technologien, während die Suche nach einem neuen CEO für 2025 läuft.

Hershey (HSY) steht weiterhin vor einem komplexen Marktumfeld, das durch volatile Kakaopreise, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen und interne Führungswechsel geprägt ist. Die Aktie notiert aktuell bei 156,32 Euro und verzeichnet einen leichten Tagesrückgang von 0,86%. Im Jahresvergleich hat das Papier deutlich an Wert eingebüßt und liegt 13,28% unter dem Vorjahresniveau.

Die Geschäftstätigkeit des Süßwarenherstellers wird maßgeblich durch Schwankungen der Kakaopreise beeinflusst. Das Unternehmen äußerte Bedenken über den ICE New York Kakao-Futures-Markt und bezeichnete diesen als "von der Realität abgekoppelt", was auf eine reduzierte Liquidität und erhöhte Volatilität zurückzuführen sei. Diese Diskrepanz stellt Hershey vor Herausforderungen bei der Kostenkontrolle und Absicherung gegen Preisschwankungen.

Führungswechsel und strategische Neuausrichtung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hershey ?

Hershey durchläuft derzeit einen Führungswechsel, da CEO Michele Buck im Juni 2025 in den Ruhestand treten wird. Das Unternehmen sucht aktiv nach einem Nachfolger, der es durch die nächste Wachstumsphase führen und die aktuellen Marktherausforderungen bewältigen soll.

Als Reaktion auf den Marktdruck erkundet Hershey innovative Lösungsansätze, darunter Investitionen in laborgezüchtete Kakaotechnologien und alternative Zutaten wie Palmöl und Sheabutter. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Auswirkungen volatiler Kakaopreise zu mildern und gleichzeitig auf veränderte Verbraucherpräferenzen einzugehen.

Technische Indikatoren und Kursentwicklung

Die technischen Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild für die Hershey-Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 156,32 Euro liegt das Papier knapp 20% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 194,16 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Gleichzeitig notiert die Aktie 12,17% über ihrem 52-Wochen-Tief vom Februar 2025. Der RSI-Wert von 35,6 deutet auf eine leicht überverkaufte Situation hin, was potenziell auf eine technische Erholung hindeuten könnte.

Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an Marktherausforderungen anzupassen, Komplexitäten in der Lieferkette zu bewältigen und Produktinnovationen voranzutreiben, wird für seinen weiteren Erfolg von entscheidender Bedeutung sein. Besonders der Umgang mit der anhaltenden Volatilität im Kakaomarkt sowie der bevorstehende Führungswechsel dürften die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Monaten prägen.

Anzeige

Hershey-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hershey-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Hershey-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hershey-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hershey: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...