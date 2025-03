Das Unternehmen gewinnt wichtige Aufträge für grüne Energielösungen in Großbritannien, kämpft jedoch mit Kursverlusten und erweiterten Verlusten bei steigenden Einnahmen.

ITM Power hat von EDF Renewables UK und Hynamics den Zuschlag für die Lieferung eines Engineering-Integrationspakets für die erste Phase des Tees Green Hydrogen-Projekts in Nordostengland erhalten. Das Projekt zielt auf die Produktion von grünem Wasserstoff für industrielle und Transportanwendungen in der Region ab. Die Anlage soll bis 2026 mit einer Kapazität von 7,5 MW in Betrieb gehen, mit Erweiterungspotenzial auf bis zu 300 MW. Die aktuellen Kursentwicklungen spiegeln jedoch die Herausforderungen des Unternehmens wider: Mit einem aktuellen Schlusskurs von 0,33 € verzeichnet ITM Power einen Wertverlust von fast 50 Prozent im Jahresvergleich und befindet sich nur knapp über dem 52-Wochen-Tief.

Parallel dazu entwickelt ITM Power in Zusammenarbeit mit einem nicht genannten europäischen Energieunternehmen eine Standardkonfiguration für eine 10-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Das Design integriert zwei Neptune V Plug-and-Play-Elektrolyseursysteme mit jeweils 5 MW, die auf ITMs Trident-Stack-Technologie basieren. Der Kunde beabsichtigt, dieses Design bei mehreren Projekten in Großbritannien einzusetzen, was mit dem nationalen Ziel übereinstimmt, bis 2030 eine installierte Kapazität von 6 GW für grünen Wasserstoff zu erreichen.

Finanzielle Entwicklung und strategische Partnerschaften

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ITM Power ?

In seinem jüngsten Finanzbericht meldete ITM Power einen Vorsteuerverlust von 28,8 Millionen Pfund für die sechs Monate bis zum 31. Oktober 2024, was eine Ausweitung gegenüber den 15,3 Millionen Pfund im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt. Dennoch stiegen die Einnahmen um 74% auf 15,5 Millionen Pfund, verglichen mit 8,9 Millionen Pfund zuvor. Das Unternehmen hält an seiner Jahresprognose fest und erwartet Einnahmen zwischen 18 und 22 Millionen Pfund bei einem bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 32 bis 36 Millionen Pfund. Die Barreserven werden voraussichtlich zwischen 185 und 195 Millionen Pfund liegen, was eine Verbesserung gegenüber früheren Schätzungen darstellt.

Die starken Kursverluste seit Jahresbeginn von über 25 Prozent und der beträchtliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von fast 35 Prozent deuten auf eine anhaltende Schwächephase hin. Die aktuelle Marktposition wird durch das Joint Venture mit Linde AG und eine strategische Investition in Höhe von 38 Millionen Pfund unterstrichen, die das Engagement des Unternehmens für den Ausbau von grünen Wasserstofflösungen im industriellen Maßstab bekräftigt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das kombinierte Know-how und die Ressourcen zu nutzen, um die Einführung von Wasserstofftechnologien zu beschleunigen.

Trotz der aktuellen Marktherausforderungen deuten die jüngsten Projektgewinne, strategischen Partnerschaften und technologischen Fortschritte auf ITM Powers Potenzial im Sektor für grünen Wasserstoff hin. Mit der kontinuierlichen Erweiterung seines Projektportfolios und der Stärkung von Branchenbeziehungen positioniert sich das Unternehmen für zukünftiges Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien.

Anzeige

ITM Power-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ITM Power-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten ITM Power-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ITM Power-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...