Der Vermögensverwalter verstärkt seine Marktposition durch Nachhaltigkeit und ESG-Strategien, während Experten trotz beeindruckender Kursgewinne zur Vorsicht mahnen

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA wurde am 25. März 2025 in den MDAX aufgenommen, was ihre Position unter den größten börsennotierten Vermögensverwaltern Deutschlands stärkt. Die Aktie notiert aktuell bei 51,50 Euro und verzeichnet trotz eines Tagesrückgangs von 2,37% eine beeindruckende Entwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 29,01%.

Unmittelbar nach der MDAX-Aufnahme erreichte das Wertpapier ein neues 52-Wochen-Hoch von 53,85 Euro. Besonders bemerkenswert ist die Preisentwicklung über längere Zeiträume: In den vergangenen 30 Tagen legte der Kurs um 10,90% zu, während auf Jahressicht sogar ein Anstieg von knapp 26% zu verzeichnen ist. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 31,86 Euro aus dem August 2024 beträgt mittlerweile über 61%.

Nachhaltige Anlagestrategie als Wachstumsfaktor

Die DWS profitiert maßgeblich von ihrem strategischen Fokus auf nachhaltige Anlagen und ESG-integrierte Anlagestrategien. Diese Ausrichtung trägt wesentlich zur positiven Kursentwicklung bei, was sich auch in der technischen Bewertung widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (30,47% Differenz) sowie über dem 50-Tage-Durchschnitt (8,11% Differenz).

Trotz der starken Performance bewerten Analysten die Aktie weiterhin mit "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt allerdings bei 49,19 Euro, was etwa 9% unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Der RSI-Wert von 77,6 deutet zudem auf eine mögliche Überkauftheit des Titels hin, was die kurzfristige Korrektur der letzten sieben Tage (-3,01%) teilweise erklären könnte. Die vergleichsweise hohe Volatilität von 28,28% (annualisiert, 30 Tage) unterstreicht die dynamische Marktphase, in der sich die DWS-Aktie derzeit befindet.

