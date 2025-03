Trotz sinkender Charterraten im LNG-Transportsektor hält der Schifffahrtskonzern an seiner großzügigen Dividendenstrategie fest und intensiviert Investorenkommunikation.

Die FLEX LNG Aktie schloss am Freitag bei 21,24 Euro und konnte damit einen Tagesgewinn von 1,43 Prozent verzeichnen. Dennoch liegt der Kurs mit einem Minus von knapp 10 Prozent seit Jahresbeginn deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,68 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs zeigt mit einem RSI-Wert von 29,0 Anzeichen einer Überverkaufssituation.

Im März 2025 intensivierte FLEX LNG seine Kommunikation mit der Investorengemeinschaft durch die Teilnahme an zwei wichtigen Branchenveranstaltungen. Das Unternehmen führte Einzelgespräche beim Deutschen Bank 2025 Virtual Shipping Seminar und nahm an der DNB Energy & Shipping Conference 2025 teil. Die dabei verwendeten Präsentationsmaterialien wurden zur transparenten Information für alle Marktteilnehmer auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die Dividendenpolitik bleibt ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie. Im Geschäftsjahr 2024 schüttete FLEX LNG insgesamt 3,00 USD je Aktie aus, was einer beachtlichen Dividendenrendite von etwa 13,08 Prozent entspricht. Diese attraktive Ausschüttungsquote hebt sich deutlich vom Branchendurchschnitt ab und unterstreicht die Aktionärsorientierung des Unternehmens.

Strukturelle Marktherausforderungen im LNG-Transportsektor

Der LNG-Transportmarkt durchläuft aktuell eine Phase erheblicher Anpassungen. Im November 2024 verzeichnete die Branche einen dramatischen Einbruch der Charterraten für moderne LNG-Carrier im Atlantikbecken. Mit durchschnittlich 19.700 USD pro Tag lagen diese Raten rund 80 Prozent niedriger als noch im Sommer des gleichen Jahres. Diese negative Entwicklung spiegelt sich auch in der technischen Bewertung der FLEX LNG Aktie wider, die mit 9 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Die Hauptursache für diese Marktschwäche liegt in einem zunehmenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Ein Überangebot an Transportschiffen trifft auf Verzögerungen bei zahlreichen LNG-Produktionsprojekten, was den Druck auf die Frachtraten zusätzlich verstärkt. Der LNG-Transportsektor muss sich in diesem herausfordernden Umfeld neu positionieren, was auch für FLEX LNG als etablierten Marktteilnehmer eine bedeutende Aufgabe darstellt.

Trotz der kurzfristigen Marktturbulenzen setzt FLEX LNG weiterhin auf seine Strategie der transparenten Kommunikation und nachhaltigen Dividendenpolitik. Dies könnte erklären, warum die Aktie mit einem Abstand von 6,79 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief liegt, das im März 2025 erreicht wurde. Die erhöhte Volatilität von knapp 30 Prozent (annualisiert über 30 Tage) verdeutlicht jedoch die Unsicherheit der Anleger bezüglich der weiteren Entwicklung im LNG-Transportsektor.

