Der kanadische Kupferproduzent First Quantum Minerals verzeichnete am Freitag einen empfindlichen Kurseinbruch von 6,35 Prozent auf 13,71 USD. Dieser deutliche Rückgang folgt auf die jüngsten Spannungen mit der panamaischen Regierung. Präsident Jose Raul Mulino forderte das Bergbauunternehmen am Donnerstag nachdrücklich auf, öffentliche Besichtigungen seiner stillgelegten Kupfermine in Panama einzustellen. Die Aktie, die noch Mitte März ein 52-Wochen-Hoch von 14,90 Euro erreicht hatte, liegt nun 14,33 Prozent unter diesem Höchststand.

Trotz des aktuellen Rückschlags konnte der Titel in den vergangenen 30 Tagen ein respektables Plus von 5,46 Prozent verbuchen und liegt auf Jahressicht sogar 26,83 Prozent im Plus. Der RSI-Wert von 8,4 deutet allerdings auf eine stark überverkaufte Situation hin, was kurzfristig auf eine technische Gegenbewegung hoffen lässt.

Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen deuten auf robuste Geschäftsentwicklung

First Quantum Minerals bleibt trotz der Herausforderungen in Panama bei Analysten beliebt. Von 18 beobachtenden Experten lautet der mittlere Konsens "OUTPERFORM", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15,12 USD - was einem Aufwärtspotenzial von über 9 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel liegt sogar bei 18,16 USD. Fundamental überzeugt das Unternehmen mit einer relativ hohen EBITDA-Marge, die auf effiziente Geschäftsprozesse hindeutet. Allerdings bleibt die finanzielle Situation ein Schwachpunkt, was angesichts der anhaltenden Probleme mit der Cobre Panama-Mine nicht überrascht. Besonders bemerkenswert: Am 23. April 2025 wird First Quantum seine Quartalszahlen für Q1 2025 veröffentlichen, was für weitere Kursbewegungen sorgen könnte.

