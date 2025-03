Der E-Fahrzeughersteller strukturiert sein Geschäft neu und plant die Ausgliederung des Mikromobilitätsbereichs, während US-Importzölle Herausforderungen darstellen.

Rivian Automotive hat am Freitag einen beachtlichen Kursanstieg von 7,60% verzeichnet und schloss bei 13,02 USD. Damit setzt der Elektrofahrzeughersteller seinen positiven Trend der letzten Wochen fort, was sich in einer Steigerung von 14,21% über die vergangenen 30 Tage widerspiegelt.

Das Unternehmen plant die Ausgliederung seines Mikromobilitätsgeschäfts als eigenständige Einheit. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, den Fokus auf das Kerngeschäft der Elektro-SUVs und -Pickup-Trucks zu verstärken, während gleichzeitig neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der urbanen Mobilitätslösungen erschlossen werden. Die Ausgliederung soll bis Ende des dritten Quartals 2025 abgeschlossen sein. Der neue Geschäftsbereich wird sich auf die Entwicklung und Vermarktung elektrischer Zweiräder und kompakter Stadtfahrzeuge konzentrieren, die speziell für dicht besiedelte urbane Gebiete konzipiert sind.

Unsicherheit durch geplante Importzölle

Die von der US-Regierung vorgeschlagenen höheren Zölle auf importierte Automobile könnten erhebliche Auswirkungen auf Rivian haben. Obwohl das Unternehmen seine Fahrzeuge in den USA produziert, bezieht es wichtige Komponenten wie Batteriezellen und Elektronikbauteile aus dem Ausland, insbesondere aus China. Die geplanten Zollerhöhungen würden die Produktionskosten steigern und könnten die ohnehin schon knappen Margen weiter belasten.

In Reaktion darauf hat Rivian angekündigt, seine Lieferkette zu diversifizieren und potenzielle Produktionsverlagerungen zu prüfen. Parallel dazu verstärkt das Unternehmen seine Lobbyarbeit in Washington, um auf die spezifischen Herausforderungen der Elektrofahrzeugindustrie aufmerksam zu machen und für Ausnahmeregelungen oder Übergangsfristen zu plädieren.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Mehrheit der Analysten vorsichtig optimistisch bezüglich der langfristigen Aussichten von Rivian. Die solide Produktpipeline und die technologische Führungsposition im Premiumsegment der Elektrofahrzeuge werden als Stärken hervorgehoben. Allerdings weisen Experten auf die anhaltenden Produktionsherausforderungen und den intensiven Wettbewerb hin, besonders angesichts der aggressiven Preisgestaltung einiger Konkurrenten.

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief von 8,40 USD im April 2024, mit einem Anstieg von 55%. Dennoch liegt der Kurs noch 28,81% unter dem Jahreshoch von 18,29 USD, das im Juli 2024 erreicht wurde. Diese Volatilität unterstreicht die Unsicherheiten im Markt für Elektrofahrzeuge, bietet jedoch auch Chancen für eine weitere Erholung, sofern Rivian seine operativen Ziele erreichen kann.

