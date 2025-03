Die American Resources Corporation verzeichnete am vergangenen Handelstag erneut erhebliche Kursverluste. Mit einem aktuellen Kurs von 0,49 USD (Stand: 29. März 2025) büßte das Papier weitere 7,55 Prozent gegenüber dem Vortag ein. Der negative Trend setzt sich damit fort - auf Monatssicht steht bereits ein Minus von 15,25 Prozent zu Buche. Besonders alarmierend fällt die Jahresbilanz aus: Innerhalb der letzten zwölf Monate hat die Aktie fast zwei Drittel ihres Wertes verloren und liegt mit einem Rückgang von 64,79 Prozent weit unter dem 52-Wochen-Hoch.

Analysten bleiben trotz schwacher Performance optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei American Res ?

Trotz der anhaltenden Kursschwäche halten die Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. Die zwei beobachtenden Analysten geben übereinstimmend ein Kursziel von 4,00 USD aus, was einem enormen Aufwärtspotenzial von über 650 Prozent entspricht. Dieses optimistische Kursziel steht jedoch in starkem Kontrast zur aktuellen Performance des auf Hüttenkohleförderung spezialisierten Unternehmens mit Hauptsitz in Fishers, Indiana. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 34,9 Millionen Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 60,23 bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Anzeige

American Res-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue American Res-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten American Res-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für American Res-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

American Res: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...