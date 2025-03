Nach einem beeindruckenden Jahreswachstum von fast 197 Prozent verzeichnete die Xunlei-Aktie am 29. März einen Rückgang von 3,68 Prozent auf 4,45 USD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs konnte das chinesische Technologieunternehmen, das eine cloudbasierte Plattform für digitale Medieninhalte betreibt, im letzten Monat ein Plus von 14,40 Prozent verbuchen. Die Aktie notiert derzeit 67,19 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 24,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, was auf eine gewisse Volatilität im Kursverlauf hindeutet.

Bewertungskennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xunlei ?

Die Bewertungskennzahlen von Xunlei zeichnen ein interessantes Bild der Unternehmensposition. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,87 erscheint die Aktie nach klassischer Definition unterbewertet, obwohl dieser Wert höher liegt als das für 2024 angegebene KUV von 0,39. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt aktuell 10,97 - basierend auf einem Cash-Flow pro Aktie von 0,41 USD - was im Marktvergleich als relativ niedrig gilt. Allerdings fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem berechneten Wert von 232,18 deutlich höher aus als das für 2024 angegebene KGV von 99,50, was auf eine momentan sehr hohe Bewertung im Verhältnis zum aktuellen Gewinn hinweist.

Anzeige

Xunlei-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xunlei-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Xunlei-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xunlei-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xunlei: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...