Krypto-Markt-Update: Aktuelle und nächste Katalysatoren definieren Richtung

Die Handelswoche hatte noch so gut für Bitcoin und die restlichen Kryptowährungen begonnen. Am Freitag wurden die ersten Hoffnungen der Anleger jedoch wieder zerstört. Welche Ereignisse hinter diesen Kursbewegungen stecken und welche in der kommenden Woche am wichtigsten sind, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Krypto-Markt-Update: Diese Ereignisse standen im Fokus der Investoren

Nach der stärkeren Korrektur von Bitcoin und dem Krypto-Markt kam es aufgrund der Signalisierung eines weniger rigiden Vorgehens der USA bei den geplanten Zöllen zu einer kleinen Erholungsrally, welche jedoch am Freitag von den PCE-Daten zunichtegemacht wurde. Somit notiert BTC nun sogar unter dem Niveau von vor einer Woche.

Dies zeigt, wie dominant noch die Themen Inflation und eine lockere Geldpolitik sind, welche somit weiter in die Ferne rückt, um die Preisteuerung nicht noch weiter anzutreiben. Zudem werden angesichts der US-Zölle Vergeltungsmaßnahmen erwartet, was sich alles insgesamt inflationär auswirken könnte.

PCE-Kernrate Preisindex | Quelle: Investing.com

Dennoch ist der letzte PPI (Producer Price Index) der USA sogar mit 3,2 % niedriger als die erwarteten 3,3 % und die vorherigen 3,7 % ausgefallen. Da die Preise der Produzenten von den Zöllen beeinflusst werden und der PPI als Frühindikator für die Verbraucherpreisinflation gilt, konnte hier zuletzt noch für etwas Erleichterung gesorgt werden. Auch wenn die Zölle erst am 2. April in Kraft treten, kann der Einfluss auf das Kaufverhalten schon inflationär sein.

Allerdings stehen noch weiter zwei Zinssenkungen für dieses Jahr auf dem Plan der US-Notenbank. Ebenso gehen Krypto-Experten wie Arthur Hayes davon aus, dass die Fed langsam von Quantitative Tighthening zu Quantiative Easing übergeht und somit wieder mehr Liquidität in die Märkte gelangen könnte. Angesichts einer steigenden Inflationsrate könnte dies verzögert werden, wohin eine Verschlechterung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes einen frühen Zeitpunkt wahrscheinlicher machen.

Krypto-Markt-Ausblick auf die kommende Woche

In der kommenden Woche kann der Chicago Einkaufsmanagerindex am Montag weitere Einblicke in die konjunkturelle Lage geben. Ebenso ist dies bei dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den JOLTS Stellenangeboten am Dienstag der Fall.

Donnerstag erscheinen noch der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und Daten über die Arbeitslosenhilfe. Freitag kommen dann die Non-Farm Payrolls und weitere Arbeitsmarktdaten, welche ebenso wie die Rede von Jerome Powell für größere Bewegungen sorgen könnten.

Am Krypto-Markt ist der Start des Mainnet des Tokenisierungs-Coins Plume am 31. März hervorzuheben, welches laut dem KI-Agenten Aixbt an nur einem Tag Assets im Umfang von 4 Mrd. USD tokenisiert und in den ersten sechs Wochen Swaps im Umfang von 1,5 Mrd. USD verzeichnet hat. Dies würde zudem auf institutionelles Interesse verweisen. Vor dem Release und möglicherweise auch danach könnte der Plume-Coin steigen.

Ebenso für Bewegungen sorgt möglicherweise der Start der ersten DAO von der KI-Agenten-Datenplattform Cookie DAO, welcher am 31. März erfolgen soll. Zudem könnte Mantle durch das Succinct SP1 Testnetz, Immutable durch den Launch von REVENGE, Wormhole durch den DAO-Launch, Bio Protocol durch das neue Launchpad, Flockerz durch Partnerschaften, Flockerz-Alliance-Launch und KI-Training sowie TARS AI durch ein Hauptprodukt-Release in ähnlicher Weise auf diese Ereignisse reagieren.

Außerdem wird der Vorverkauf von Meme Index für die ersten Memecoin-Fonds am Dienstag spätestens beendet sein, welcher bisher schon 4,37 Mio. USD eingeworben hat. Damit sollen strategischere Investmentmöglichkeiten mit geringerem Risiko für den volatilen Memetoken-Sektor bereitgestellt werden. Sie profitieren von der Expertise und Aufmerksamkeit der Community der Tokeninhaber, welche die Zusammensetzung definiert.

Auf diese Weise kann besser auf Marktereignisse eingegangen werden. Ebenso lassen sich zahlreiche Transaktionen und die damit verbundenen Mühen und Kosten ersparen. Stattdessen können schnell und einfach einige der besten Memecoins breit gestreut erworben werden. Somit dürfte auch die Chance steigen, dass man schlechte Coins vermeidet und die Guten nicht zu spät findet.

