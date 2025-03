Der Kosmetikriese verstärkt wissenschaftliche Kooperationen und Gesundheitsprogramme, während Analysten unterschiedliche Einschätzungen zur Aktienentwicklung abgeben.

Die L'Oreal SA Aktie schloss am Freitag bei 345,35 Euro mit einem Plus von 1,02 Prozent. Bemerkenswert ist jedoch der deutliche Rückgang von 21,58 Prozent im Jahresvergleich. Aktuell liegt der Kurs rund 25 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 458,90 Euro, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde.

Unterschiedliche Analystenbewertungen spiegeln die aktuelle Marktunsicherheit wider. Die Berenberg Bank stufte die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab und reduzierte gleichzeitig das Kursziel von 454 auf 385 Euro. Im Gegensatz dazu nahm RBC Capital Markets eine Aufstufung auf "Outperform" vor und setzte ein Kursziel von 420 Euro. JP Morgan Chase & Co. bewertet die Aktie weiterhin mit "Underweight".

Strategische Forschungskooperation und Gesundheitsinitiativen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei L'Oreal SA ?

Am 21. März 2025 gab L'Oreal eine Forschungskooperation mit Tru Diagnostic bekannt. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, durch epigenomische Entdeckungen Fortschritte in den Bereichen Schönheit und Langlebigkeit zu erzielen. Die Initiative unterstreicht das Engagement des Kosmetikherstellers im Bereich wissenschaftlicher Innovation.

Zudem kündigte L'Oreal am 13. März ein 20-Millionen-Euro-Programm unter dem Namen "Act For Dermatology" an. Das Programm soll den globalen Zugang zu Hautgesundheitsinitiativen verbessern und Menschen mit Hauterkrankungen weltweit unterstützen. Diese Investition verdeutlicht das Bestreben des Unternehmens, seine Marktposition im dermatologischen Bereich auszubauen, während die Aktie mit einer Volatilität von 22,60 Prozent in den letzten 30 Tagen kämpft und aktuell mehr als 6 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Die strategischen Initiativen und das vielfältige Markenportfolio könnten langfristig für Stabilität sorgen, obwohl der Kurs seit Jahresbeginn lediglich um 1,72 Prozent zugelegt hat und in den letzten sieben Tagen um 2,57 Prozent nachgab.

Anzeige

L'Oreal SA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L'Oreal SA-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten L'Oreal SA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L'Oreal SA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

L'Oreal SA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...