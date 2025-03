Auftragszahlen des Meeresenergie-Unternehmens steigen um 127%, während der Umsatz sinkt und Kostenreduktionen verzeichnet werden. Neue Partnerschaften in Lateinamerika stärken Geschäftsperspektiven.

Ocean Power Technologies (OPT) hat kürzlich die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Stichtag 31. Januar 2025 vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekord-Auftragspolster von 7,5 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 127% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs wurde hauptsächlich durch neue Partnerschaften in Lateinamerika getrieben. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,42 Euro und verzeichnete damit einen Tagesrückgang von 6,08%. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt (-56,37%).

Trotz des beeindruckenden Auftragsbestands ging der Umsatz von 1,8 Millionen Dollar auf 0,8 Millionen Dollar zurück. Gleichzeitig sanken die betrieblichen Kosten um 29% auf 6,1 Millionen Dollar. Diese Zahlen spiegeln einerseits das Wachstum bei den Auftragsbeständen und andererseits die Herausforderungen bei der Umsatzgenerierung wider.

Expansion in Lateinamerika und technologische Fortschritte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ocean Power Technologies ?

In der vergangenen Woche konnte OPT seine Marktpräsenz durch den Eintritt in den lateinamerikanischen Bergbausektor mit dem Verkauf eines WAM-V®-Systems erweitern. Zudem sicherte sich das Unternehmen einen Vertrag zur Lieferung einer KI-fähigen Boje in den USA, was das Engagement für technologischen Fortschritt und Diversifizierung unterstreicht. Diese strategischen Entwicklungen konnten jedoch nicht verhindern, dass die Aktie in den letzten 30 Tagen um 31,09% gefallen ist, nachdem sie im 12-Monats-Vergleich noch einen Zuwachs von fast 70% verzeichnet hatte.

Die Investoren reagierten negativ auf den Quartalsbericht, was zu einem deutlichen Kursrückgang führte. Bedenken hinsichtlich des höheren Jahresverlusts und der rückläufigen Verkäufe drückten auf die Stimmung. Obwohl der aktuelle Kurs mit 0,42 Euro noch 16,29% über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, ist er deutlich unter den 50-Tage-Durchschnitt von 0,62 Euro gefallen (-31,27%). Die hohe Volatilität der Aktie zeigt sich in einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von über 104%.

Die entscheidende Herausforderung für OPT liegt nun darin, das substantielle Auftragspolster in tatsächliche Umsätze umzuwandeln und die Auswirkungen der jüngsten Marktexpansionen auf die finanzielle Leistung zu bewerten. Mit einem Kurs, der noch weit vom 52-Wochen-Hoch von 1,55 Euro entfernt ist (-72,54%), aber deutlich über dem Tief von 0,12 Euro liegt, bleibt die weitere Entwicklung von konkreten Geschäftserfolgen abhängig.

Anzeige

Ocean Power Technologies-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ocean Power Technologies-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Ocean Power Technologies-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ocean Power Technologies-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ocean Power Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...