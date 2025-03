Das Diagnostikunternehmen stärkt Aktionärswerte durch ein zweijähriges Rückkaufprogramm bei gleichzeitiger Produkterweiterung im Bereich molekularer Diagnostik.

OraSure Technologies hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 40 Millionen Dollar angekündigt. Dieser Schritt unterstreicht die stabile Finanzlage des Unternehmens und sein Engagement für die Steigerung des Aktionärswerts. Der Aktienkurs schloss am Freitag bei 3,18 Euro, was einem Rückgang von 1,85 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich verzeichnete die Aktie jedoch ein Plus von 8,90 Prozent und liegt damit genau 8,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 2,92 Euro.

Der Verwaltungsrat von OraSure genehmigte am 24. März 2025 den Rückkauf von eigenen Aktien im Wert von bis zu 40 Millionen Dollar. Das Programm erstreckt sich über die nächsten 24 Monate und wird mit vorhandenen Barreserven finanziert. Die Rückkäufe sollen über verschiedene Methoden erfolgen und im Einklang mit geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt werden. Das Management behält sich die Entscheidung über Zeitpunkt und Umfang der Rückkäufe vor und kann das Programm jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern, aussetzen oder beenden.

Finanzergebnisse und strategische Ausrichtung

Im vierten Quartal zum 31. Dezember 2024 meldete OraSure Gesamteinnahmen von 37,4 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 51 Prozent gegenüber 75,9 Millionen Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf gesunkene COVID-19-bezogene Einnahmen zurückzuführen. Die Kerneinnahmen stiegen jedoch um 10 Prozent auf 36,5 Millionen Dollar, wobei die Einnahmen im Bereich Diagnostik um 9 Prozent auf 18,8 Millionen Dollar und im Bereich Probenmanagementlösungen um 14 Prozent auf 14,8 Millionen Dollar zulegten. Das Unternehmen verzeichnete einen operativen Verlust nach GAAP von 12,4 Millionen Dollar, verglichen mit einem operativen Gewinn von 3,9 Millionen Dollar im vierten Quartal 2023. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des Quartals auf 267,8 Millionen Dollar.

Die kürzlich erfolgte Übernahme von Sherlock Biosciences erweitert die Fähigkeiten von OraSure im Bereich der molekularen Diagnostik durch die Ergänzung von Tests für Chlamydia Trachomatis und Neisseria Gonorrhoeae. Die FDA-Einreichung wird bis Ende 2025 erwartet. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen einen Vertrag über 7,5 Millionen Dollar von BARDA zur Entwicklung eines schnellen Antigentests für die Marburg-Virus-Erkrankung, mit dem Ziel, in den kommenden Jahren die FDA-Zulassung zu erhalten. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert OraSure einen Umsatz zwischen 27,5 und 31,5 Millionen Dollar.

Trotz des leichten Kursrückgangs am Freitag zeigt die Aktie im 30-Tage-Vergleich eine positive Entwicklung, liegt aber mit 9,07 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,50 Euro. Die anhaltend hohe Volatilität von über 91 Prozent deutet auf eine weiterhin dynamische Kursentwicklung hin. Mit dem aktuellen Kurs hat sich die Aktie jedoch deutlich vom 52-Wochen-Tief entfernt, bleibt aber mit einem Abstand von 41,11 Prozent noch weit vom 52-Wochen-Hoch von 5,40 Euro entfernt, das im April 2024 erreicht wurde.

