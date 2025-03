Der Automobilhersteller verzeichnet Kurseinbußen aufgrund amerikanischer Importbeschränkungen, sucht jedoch neue Wachstumschancen durch strategische Zusammenarbeit.

Die Volkswagen AG kämpft aktuell mit einem deutlichen Kursrückgang. Am letzten Handelstag sank die Aktie um 2,18% auf 97,12 €, was einen monatlichen Wertverlust von 6,30% markiert. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 126,40 € Anfang April hat das Papier über 23% eingebüßt, kann sich jedoch mit einem Plus von 11,35% seit Jahresbeginn noch im positiven Bereich halten.

Die angekündigten 25-prozentigen Importzölle durch die US-Regierung setzen die europäische Automobilindustrie erheblich unter Druck. Für Volkswagen sind die USA mit einem Anteil von 13,1% der wichtigste Absatzmarkt. Trotz bestehender Produktionsanlagen in Nordamerika könnten die Zölle die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns empfindlich beeinträchtigen. Die Auswirkungen dieser handelspolitischen Verschärfung spiegeln sich in der aktuellen Kursschwäche wider, die den Wert unter den 50-Tage-Durchschnitt von 100,75 € gedrückt hat.

Strategische Neuausrichtung mit Rheinmetall

Ein möglicher Lichtblick zeigt sich in der angestrebten Kooperation mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Ende März besuchte eine Delegation des Rüstungsunternehmens das VW-Werk in Osnabrück, um potenzielle gemeinsame Projekte zu evaluieren. Diese Initiative könnte einen strategischen Wendepunkt für Volkswagen darstellen und die Diversifizierung des Geschäftsmodells vorantreiben.

Die geänderte Markteinschätzung führte auch zu Anpassungen bei den Analystenbewertungen. JPMorgan stufte die VW-Vorzugsaktien kürzlich auf "Neutral" herab. Analyst Jose Asumendi verwies dabei auf die Notwendigkeit spezifischer Pläne zur Lokalisierung zusätzlicher Produktion in den USA sowie möglicher Preisanpassungen, um den Auswirkungen der neuen Zölle entgegenzuwirken.

Marktposition und Aussichten

Die Volkswagen-Aktie bewegt sich aktuell in einem volatilen Umfeld, was sich in der annualisierten 30-Tage-Volatilität von 29,06% widerspiegelt. Immerhin konnte sich der Kurs deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 80,12 € erholen und liegt nun 21,22% darüber. Die geopolitischen Spannungen und ihre Auswirkungen auf den internationalen Handel stellen jedoch weiterhin eine Belastung dar.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie erfolgreich Volkswagen auf die handelspolitischen Herausforderungen reagieren kann und ob die strategische Partnerschaft mit Rheinmetall neue Wachstumsimpulse liefert. Besonders die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktion in den USA auszuweiten und gleichzeitig die Produktpalette zu diversifizieren, dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.

