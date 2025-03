Der Tabakkonzern plant massive Kapitalrückführungen von 10 Milliarden Pfund und fokussiert sich auf fünf Schlüsselmärkte bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung.

Imperial Brands hat eine umfassende Fünfjahresstrategie vorgestellt, die auf Profitabilitätssteigerung und substantielle Aktionärsrenditen abzielt. Der Tabakriese, dessen Aktienkurs am Freitag mit 33,67 € schloss und eine beachtliche Jahresperformance von über 60% aufweist, bekräftigt seine Investitionsschwerpunkte in den Kernmärkten USA, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Australien. Diese Märkte tragen etwa 70% zum bereinigten Betriebsgewinn bei und sollen ein jährliches Wachstum von 3% bis 5% ermöglichen.

Besonders hervorzuheben ist das "Evergreen"-Aktienrückkaufprogramm, das bis 2030 fortgeführt werden soll. Dieses Programm baut auf dem Erfolg der bisherigen Rückkäufe auf, die seit 2022 bereits 3,4 Milliarden Pfund an die Aktionäre zurückgeführt haben. Zusammen mit den Dividendenzahlungen plant das Unternehmen, in den kommenden fünf Jahren rund 10 Milliarden Pfund an Kapital zurückzuführen. Diese aktionärsfreundliche Strategie unterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens, das sich derzeit nur etwa 3,2% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 34,79 € bewegt.

Diversifizierung und betriebliche Effizienz

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Imperial Brands ?

Während Imperial Brands seinen Schwerpunkt auf traditionelle Tabakprodukte beibehält, exploriert das Unternehmen gleichzeitig Wachstumschancen im Bereich der Next-Generation-Produkte wie E-Zigaretten. Hier verfolgt der Konzern einen disziplinierten Investitionsansatz mit spezifischen Markteintrittsstrategien, um sein Portfolio zu diversifizieren und sich an verändernde Konsumentenpräferenzen anzupassen.

Parallel dazu hat Imperial Brands Effizienzmaßnahmen angekündigt, die bis Ende 2030 Einsparungen von rund 320 Millionen Pfund generieren sollen. Ein Großteil dieser Mittel wird reinvestiert, während der jährliche freie Cashflow zwischen 2,2 und 3,0 Milliarden Pfund liegen soll. Diese solide Cashflow-Basis ermöglicht sowohl strategische Investitionen als auch die geplanten Kapitalrückführungen an die Aktionäre.

Für das Geschäftsjahr 2025 hält Imperial Brands an seiner Prognose fest und zielt auf ein niedriges einstelliges Umsatzwachstum im Tabaksegment sowie ein zweistelliges Wachstum bei Next-Generation-Produkten ab. Der bereinigte Betriebsgewinn soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, was den ausgewogenen Ansatz des Unternehmens zwischen traditionellen und aufstrebenden Produktlinien widerspiegelt. Mit einem 17,6%-igen Anstieg über dem 200-Tage-Durchschnitt und einem RSI von 74,4 zeigt die Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen eine robuste technische Stärke.

Anzeige

Imperial Brands-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Imperial Brands-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Imperial Brands-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Imperial Brands-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Imperial Brands: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...