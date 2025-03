Der russische Technologiekonzern Nebius Group (ehemals Yandex) verzeichnet derzeit erhebliche Kursverluste. Mit einem aktuellen Kurs von 20,50 EUR (Stand: 29. März 2025) hat die Aktie innerhalb des letzten Monats dramatische 34,5 Prozent eingebüßt. Die Jahresperformance fällt mit minus 36,73 Prozent ebenfalls enttäuschend aus. Dies geschieht ungeachtet der Ankündigung vom 23. Mai 2024, dass der Verwaltungsrat von Yandex N.V. gegen Ende des Jahres ein Aktienrückkaufprogramm starten will.

Analysten bleiben trotz Verlusten optimistisch

Trotz der aktuellen Talfahrt bewerten Finanzexperten die Zukunftsaussichten des Unternehmens überraschend positiv. Zwei führende Analysten geben einstimmig Kaufempfehlungen für den russischen Internetriesen ab und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 55 USD an, was einem enormen Steigerungspotenzial von über 146 Prozent entspricht. Die Nebius Group wird die Q1-Ergebnisse für 2025 am 23. April veröffentlichen, was möglicherweise neue Impulse für den angeschlagenen Kurs bringen könnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,7 Milliarden Euro und einem relativ niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,43 bietet der Konzern fundamentale Kennzahlen, die für eine potenzielle Erholung sprechen könnten.

