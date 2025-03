Der Ophthalmika-Spezialist erzielt beachtliche Quartals- und Jahresergebnisse mit 84% Umsatzwachstum trotz aktueller Aktienperformance-Herausforderungen

Harrow Health verzeichnete im vierten Quartal 2024 Rekordumsätze von 66,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 84 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Die Aktie schloss am Freitag bei 26,21 USD, ein Minus von 5,96 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits 28,31 Prozent an Wert eingebüßt, während es auf Jahressicht immer noch ein Plus von 91,73 Prozent verzeichnet.

Die Jahresumsätze für das Gesamtjahr 2024 beliefen sich auf 199,6 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen einen GAAP-Nettogewinn von 6,8 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 22,5 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr wurde jedoch ein GAAP-Nettoverlust von 17,5 Millionen US-Dollar bei einem bereinigten EBITDA von 40,3 Millionen US-Dollar ausgewiesen.

Produkt-Performance und strategische Initiativen

Die Produkte des Ophthalmika-Herstellers zeigen weiterhin starkes Wachstum. Die Verschreibungen für VEVYE® stiegen im Quartalsvergleich um mehr als 40 Prozent, was auf eine starke Marktakzeptanz hinweist. Auch die Nachfrage nach IHEEZO® wuchs im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 40 Prozent.

Besonders erwähnenswert ist die Entwicklung bei TRIESENCE®, das ab dem 1. April 2025 einen besonderen Erstattungsstatus vom Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) erhält. Dieser Status ermöglicht für drei Jahre eine separate Erstattung in ambulanten Operationszentren und ambulanten Krankenhausabteilungen, was die Marktzugänglichkeit des Produkts verbessert.

Harrow Health hat zudem wichtige Initiativen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit seiner Produkte gestartet. Das "VEVYE Access for All"-Programm wurde eingeführt, um den Zugang zu VEVYE® zu erleichtern, unter anderem durch den Verzicht auf Vorabgenehmigungen und beschleunigte Rezeptbearbeitung. In Partnerschaft mit Cencora wurde das "Harrow Cares"-Programm ins Leben gerufen, das die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von IHEEZO® und TRIESENCE® für Netzhautspezialisten und deren Patienten verbessern soll.

Die Aktie notiert derzeit deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 35,21 USD (Abstand: -25,56%) und hat sich von ihrem 52-Wochen-Hoch von 57,48 USD (Oktober 2024) mehr als halbiert. Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt der Wert aber immer noch 162,36 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 9,99 USD aus dem April 2024.

