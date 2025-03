MercadoLibre festigt weiterhin seine dominante Position im E-Commerce- und Fintech-Sektor Lateinamerikas. Die Aktie des Unternehmens schloss am vergangenen Freitag bei 1.904,80 Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 1,94%. Im vergangenen Monat büßte das Papier 9,06% an Wert ein, zeigt im Jahresvergleich jedoch eine beeindruckende Performance mit einem Zuwachs von 35,61%.

Der Technologiewert zeigte sich trotz des allgemeinen Marktabschwungs in der vergangenen Woche relativ widerstandsfähig. Das Analysten-Sentiment bleibt überwiegend positiv: Von 17 bewertenden Firmen empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, zwei vergeben sogar ein "Strong Buy"-Rating, während nur ein Analyst eine Halteposition empfiehlt. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.402,81 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Handelspreis signalisiert.

Institutionelles Interesse und technische Analyse

Das institutionelle Interesse an MercadoLibre bleibt robust. Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Ltd. erhöhte seinen Anteil im vierten Quartal um 6,8% auf circa 36.637 Aktien mit einem Wert von 67,2 Millionen Euro. Dies unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Aus technischer Sicht nähert sich die MercadoLibre-Aktie einem kritischen Kaufpunkt von 2.146,82 Euro, der durch ein Double-Bottom-Basismuster identifiziert wurde. Das Papier hat mehrfach seinen 50-Tage-Durchschnitt getestet, was auf eine Konsolidierungsphase vor einem möglichen Aufwärtsausbruch hindeutet. Der aktuelle RSI von 70,9 deutet auf überkaufte Bedingungen hin, während die Aktie mit 6,43% deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Wachstumsperspektiven

MercadoLibres Wachstumskennzahlen sind überzeugend. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 37% im Jahresvergleich, wobei der Umsatz 6,06 Milliarden Euro erreichte. Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 288%, wobei diese Zahl durch einmalige Steueraufwendungen beeinflusst wurde. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten ein EPS-Wachstum von 24%, gefolgt von einem Anstieg um 41% im Jahr 2026.

Mit einem Abstand von fast 50% zum 52-Wochen-Tief bietet der Wert trotz der kurzfristigen Korrektur - die Aktie liegt knapp 12% unter ihrem Februar-Höchststand - ein interessantes Profil für langfristig orientierte Anleger, die auf die lateinamerikanische Digitalisierung setzen.

