Der Exoskelett-Hersteller verzeichnet im letzten Quartal 2024 Umsatzsteigerungen und Margenwachstum, kämpft jedoch mit Jahresrückgang bei hoher Aktienvolatilität.

Ekso Bionics meldete für das vierte Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 5,1 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,43 Euro mit einem Plus von knapp 6%, liegt jedoch seit Jahresanfang fast 30% im Minus. Die positive Kursentwicklung am Freitag steht im Kontrast zum deutlichen Abstand von über 55% zum 200-Tage-Durchschnitt.

Die Bruttomarge verbesserte sich im vierten Quartal um 400 Basispunkte auf 53%, was das Unternehmen auf Kosteneinsparungen in der Lieferkette und reduzierte Servicekosten zurückführt. Trotz des starken Quartals ging der Gesamtjahresumsatz 2024 um 2% auf 17,9 Millionen Dollar zurück, verglichen mit 18,3 Millionen Dollar im Jahr 2023. Positiv entwickelte sich jedoch der Nettoverlust, der um 25% auf 11,3 Millionen Dollar oder 0,56 Dollar pro Aktie sank, gegenüber 15,2 Millionen Dollar oder 0,82 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Die Betriebsausgaben verringerten sich in allen Kategorien, und der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit verbesserte sich auf 9,8 Millionen Dollar, verglichen mit 12,1 Millionen Dollar im Jahr 2023.

Strategische Partnerschaften und regulatorische Fortschritte

Im Januar 2025 ernannte Ekso Bionics National Seating & Mobility (NSM) zum exklusiven Vertriebspartner für sein Ekso Indego® Personal-Gerät innerhalb der US-amerikanischen Rehabilitationstechnologiebranche. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang von Patienten zu fortschrittlichen Mobilitätslösungen zu verbessern, wobei das umfangreiche Netzwerk und die Expertise von NSM im CRT-Sektor genutzt werden sollen.

Ein bedeutender regulatorischer Fortschritt erfolgte im August 2024, als Ekso Bionics die erste Kostenerstattung von den Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) für das Ekso Indego Personal-Exoskelett erhielt. Diese Genehmigung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Technologie für Medicare-Begünstigte zugänglich zu machen und hat das Potenzial, die Mobilität und Lebensqualität für Menschen mit Rückenmarksverletzungen zu verbessern. Die Volatilität der Aktie ist mit annualisierten 91,88% über 30 Tage allerdings weiterhin hoch, was die Unsicherheiten im Markt für medizintechnische Geräte widerspiegelt.

