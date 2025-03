Der Technologiekonzern verbucht trotz aktueller Kursverluste beeindruckende Quartalsergebnisse und präsentiert zukunftsweisende Produkte für hybride Arbeitsmodelle.

Die Lenovo Group Limited vermeldete im dritten Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2024 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 20 Prozent auf 18,796 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich. Die Aktie des Technologiekonzerns schloss am Freitag bei 1,28 Euro, was einem Tagesverlust von 5,13 Prozent entspricht. Auf Monatssicht verzeichnete das Papier einen deutlichen Rückgang von 16,88 Prozent.

Alle drei Geschäftsbereiche des Unternehmens - Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group und Solutions and Services Group - erzielten ein zweistelliges Wachstum. Als Wachstumstreiber erwiesen sich besonders die starken Verkäufe von KI-gesteuerten Computern und Smartphones. Der Konzern erwirtschaftet eine Dividendenrendite von etwa 4,19 Prozent, wobei für das am März 2024 endende Geschäftsjahr eine Dividende von 0,38 HKD je Aktie festgelegt wurde.

Produktinnovationen und KI-Strategie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lenovo ?

Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 präsentierte Lenovo sein neuestes Portfolio an KI-gesteuerten Geräten für Geschäftskunden. Zu den Höhepunkten zählte das ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept mit einem nach außen faltbaren 18,1-Zoll-OLED-Display. Zudem stellte das Unternehmen Aktualisierungen der ThinkPad- und ThinkBook-Serien vor, die mit erweiterten KI-Funktionen und Sicherheitsfunktionen für Unternehmen ausgestattet sind.

Die strategische Ausrichtung auf KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen positioniert Lenovo gut im wettbewerbsintensiven Technologiemarkt. Die jüngsten Umsatzsteigerungen und Produktinnovationen spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, die sich wandelnden Anforderungen von Fachleuten und hybriden Arbeitsmodellen zu erfüllen.

Marktindikatoren und Anlegersentiment

Das Short-Interest an Lenovo-Aktien hat bemerkenswerte Schwankungen erfahren. Am 15. März 2025 belief sich das Short-Interest auf 3.100 Aktien, was einem deutlichen Rückgang von 85,8 Prozent gegenüber 21.800 Aktien am 28. Februar 2025 entspricht. Diese Abnahme deutet auf ein reduziertes bärisches Sentiment unter den Investoren hin.

Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie mit einem Plus von 20,83 Prozent im 12-Monats-Vergleich deutlich im positiven Bereich. Auch seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von 4,30 Prozent zu Buche. Mit einem Abstand von 31,31 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 0,98 Euro (22. April 2024) notiert das Papier weiterhin auf einem soliden Niveau, wenngleich es vom 52-Wochen-Hoch von 1,65 Euro (21. Februar 2025) mit 22,33 Prozent deutlich entfernt ist.

Anzeige

Lenovo-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lenovo-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Lenovo-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lenovo-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lenovo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...