Die American Resources Corporation musste am vergangenen Handelstag einen weiteren empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Der Aktienkurs des auf Hüttenkohleförderung spezialisierten Unternehmens fiel um 7,55 Prozent auf 0,49 US-Dollar, wie die jüngsten Handelsaktivitäten vom 29. März 2025 zeigen. Dieser Rückgang reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein: Binnen eines Monats hat das Papier bereits 15,25 Prozent an Wert eingebüßt, während im Jahresvergleich sogar ein dramatischer Wertverlust von fast 65 Prozent zu verzeichnen ist. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens aus Fishers, Indiana, beläuft sich aktuell auf bescheidene 34,9 Millionen Euro.

Analystenbewertungen im Kontrast zur Kursentwicklung

Trotz der anhaltenden Talfahrt halten Marktexperten überraschend an einer positiven Einschätzung fest. Zwei Analysten bewerten die Aktie übereinstimmend mit "Kaufen" und setzen ein Kursziel von 4,00 US-Dollar - was einem enormen Aufwärtspotenzial von über 716 Prozent entspricht. Diese optimistische Prognose steht in auffälligem Kontrast zu den Fundamentaldaten des Kohleunternehmens: Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60,23 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich hoch, während der im Vorjahr gemeldete negative Cash-Flow pro Aktie von -0,19 US-Dollar auf anhaltende operative Herausforderungen hindeutet.

