Die Rolls-Royce Holdings Aktie verzeichnet eine stabile Entwicklung und notierte am 30. März 2025 mit einem leicht rückläufigen Kurs von 9,30 Euro, was einem marginalen Rückgang von 0,27 Prozent entspricht. Trotz dieser geringfügigen Tagesentwicklung kann der britische Triebwerkshersteller im Monatsverlauf ein Plus von 5,04 Prozent vorweisen und beeindruckt insbesondere mit einer beachtlichen Jahresperformance von fast 90 Prozent. Besonders erfreulich für Anleger: Am 25. März erfolgte eine Heraufstufung durch Analysten, was die zunehmend positive Marktstimmung unterstreicht.

Starke Analystenbewertungen stützen Kursentwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rolls Royce Holdings ?

Der Luft- und Raumfahrtspezialist wird von der Mehrheit der Marktbeobachter positiv eingeschätzt. Von insgesamt 17 Analysten raten derzeit 70,6 Prozent zum Kauf der Aktie, während nur ein Experte den Verkauf empfiehlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 7,981 Pfund leicht über dem aktuellen Kurs, wobei die Einschätzungen zwischen 2,40 und 11,50 Pfund erheblich variieren. Besonders bemerkenswert ist die fundamentale Stärke des Unternehmens: Die Analysten haben ihre Gewinnerwartungen in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert und auch das Kursziel wurde signifikant angehoben. Anfang April steht als nächster wichtiger Termin die Ausschüttung der Schlussdividende am 17. April an, was das gestiegene Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Konzerns widerspiegelt.

Anzeige

Rolls Royce Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rolls Royce Holdings-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Rolls Royce Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rolls Royce Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rolls Royce Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...