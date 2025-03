Die Bilfinger ADR verzeichnete am 29. März einen beachtlichen Kurssturz von 5,22 Prozent und fiel auf 14,15 USD. Diese kurzfristige negative Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur langfristigen Performance der Industriedienstleister-Aktie, die auf Jahressicht immerhin ein Plus von 49,89 Prozent vorweisen kann. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Diskrepanz zwischen der aktuellen Kursschwäche und der überwiegend positiven Einschätzung der Finanzexperten. Die Aktie notiert zwar derzeit 16,11 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, bewegt sich aber gleichzeitig noch 41,34 Prozent über dem Jahrestief, was auf eine grundsätzlich stabile Entwicklung trotz des jüngsten Rückgangs hindeutet.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Ein Blick auf den aktuellen Analysten-Konsens zeigt, dass die Experten weiterhin überwiegend positiv gestimmt sind. Von den vier Analysten, die Bilfinger regelmäßig bewerten, empfehlen drei (75 Prozent) die Aktie zum Kauf, während ein Analyst zum Halten rät. Besonders bemerkenswert: Erst am 27. März 2025 wurde eine Analystenbewertung von "Reduce" auf "Add" angehoben - ein deutliches Zeichen des wachsenden Vertrauens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,75 Euro, was einen möglichen Aufwärtsspielraum von 9,42 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs andeutet. Die fundamentalen Kennzahlen unterstützen diese positive Einschätzung, denn mit einem aktuellen KGV von 14,79 und einem KUV von 0,53 erscheint die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet.

