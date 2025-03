Goldproduzent bereitet außerordentliche Aktionärsversammlung für April vor. Zusammenschluss würde zweitgrößten kanadischen Goldförderer mit Produktionskapazität von 1,2 Mio. Unzen schaffen.

Calibre Mining macht Fortschritte bei der geplanten Fusion mit Equinox Gold, die darauf abzielt, einen führenden Goldproduzenten in Nord- und Südamerika zu schaffen. Die Aktie von Calibre Mining schloss am Freitag bei 2,05 €, was einem Rückgang von 2,84% entspricht. Trotz des leichten Tagesverlusts verzeichnet das Papier ein beeindruckendes Plus von 77,99% im Jahresvergleich und liegt nur 3,75% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 2,13 €.

Am 28. März 2025 erhielt Calibre eine einstweilige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, die das Unternehmen ermächtigt, eine außerordentliche Versammlung der Wertpapierinhaber abzuhalten. Bei dieser Versammlung soll über die vorgeschlagene Fusion mit Equinox Gold abgestimmt werden. Das Unternehmen hat bereits sein Informationsrundschreiben und zugehörige Unterlagen an die Wertpapierinhaber versandt. Diese Dokumente enthalten umfassende Details zur Fusion und sind auf der Website von Calibre verfügbar.

Die außerordentliche Versammlung der Wertpapierinhaber ist für den 24. April 2025 um 10:00 Uhr pazifischer Zeit in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP in Vancouver, British Columbia, angesetzt. Wertpapierinhaber haben zudem die Möglichkeit, via Live-Webcast an der Versammlung teilzunehmen.

Details zur Fusion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird jede Calibre-Aktie gegen 0,31 Stammaktien von Equinox getauscht. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Equinox-Aktionäre und die ehemaligen Calibre-Aktionäre voraussichtlich etwa 63% bzw. 37% des fusionierten Unternehmens besitzen.

Die Fusion zielt darauf ab, einen diversifizierten Goldproduzenten mit einem Portfolio von Bergwerken in fünf Ländern zu schaffen. Das kombinierte Unternehmen soll im Jahr 2025 etwa 950.000 Unzen Gold produzieren, mit dem Potenzial, bei voller Kapazitätsauslastung jährlich mehr als 1,2 Millionen Unzen zu erreichen.

Strategische Beweggründe und Zukunftsaussichten

Die Greenstone Mine von Equinox in Ontario und Calibre's Valentine Gold Mine in Neufundland und Labrador werden die Eckpfeiler des fusionierten Unternehmens bilden. Zusammen sollen diese Minen bei voller Kapazität durchschnittlich 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, was das Unternehmen zum zweitgrößten Goldproduzenten Kanadas machen würde.

Finanziell wird erwartet, dass die Transaktion erheblichen freien Cashflow generiert, unterstützt durch hohe Goldpreise und eine robuste Entwicklungspipeline, einschließlich des Hochfahrens der Valentine Gold Mine.

Calibre fordert alle Wertpapierinhaber auf, die Versammlungsunterlagen sorgfältig zu prüfen und an der bevorstehenden Abstimmung teilzunehmen. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen wird erwartet, dass die Fusion bis Ende des zweiten Quartals 2025 abgeschlossen sein wird. Angesichts der starken Jahresperformance von 36,66% seit Jahresbeginn und der positiven Entwicklung gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt (26,52% über dem Durchschnitt) positioniert sich das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase.

