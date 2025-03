Die ungarische Immobilien-Investmentgesellschaft Appeninn Vagyonkezelo Holding NyRt. zeigt sich weiterhin in stabiler Verfassung. Der aktuelle Kurs der Appeninnyrt. Aktie liegt bei 2,225 Euro (Stand: 30. März 2025) und konnte im vergangenen Monat um 2,76 Prozent zulegen. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von 62,96 Prozent, was die anhaltende Stärke des Unternehmens im ungarischen Immobilienmarkt unterstreicht. Derzeit notiert die Aktie 46,85 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 6,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 105,4 Millionen Euro zählt Appeninn zu den kleineren börsennotierten Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft, die sich auf Büroimmobilien der Kategorien A und B sowie Industrie- und Logistikimmobilien spezialisiert hat, weist aktuell ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,11 auf. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 3,51 und deutet auf eine günstige Bewertung im Branchenvergleich hin. Das errechnete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,57 unterstreicht die solide Position des Immobilieninvestors, der insgesamt über 150.000 Quadratmeter an Grundstücken und Flächen in Ungarn verfügt.

