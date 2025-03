Trotz täglicher Schwankungen verzeichnet der IoT-Cloud-Anbieter Tuya eine beachtliche Jahresperformance und investiert strategisch in KI-Erweiterungen für Smart-Home-Lösungen.

Die Aktie von Tuya Inc. verzeichnete am vergangenen Freitag einen deutlichen Rückgang von 7,58% und schloss bei 3,17 USD. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der Wert im Jahresvergleich mit einem Plus von 79,10% weiterhin eine beeindruckende Entwicklung. Seit Jahresbeginn konnte das Papier sogar um 84,43% zulegen, was das anhaltende Interesse der Investoren am IoT-Cloud-Plattform-Anbieter unterstreicht.

Tuya hat kürzlich das DeepSeek-Sprachmodell in seine AIoT-Plattform integriert, um die Fähigkeiten im Bereich KI-gesteuerter Anwendungen für Smart Homes zu verbessern. Diese technologische Erweiterung erfolgt parallel zur Zusammenarbeit mit T3 Technology und Skyworth für den Global Telecom AIoT Summit 2025, bei dem neueste Entwicklungen im AIoT-Bereich präsentiert werden sollen.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Am 26. Februar 2025 wird Tuya seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlichen. Diese Daten dürften wichtige Einblicke in die finanzielle Performance und strategische Ausrichtung des Unternehmens geben. Trotz der jüngsten Korrektur notiert die Aktie weiterhin 57,23% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was die grundsätzlich positive mittelfristige Entwicklung unterstreicht.

Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für Tuya kürzlich auf 4,20 USD angehoben, was auf Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens hindeutet. Dieses Kursziel liegt etwa 32,5% über dem aktuellen Kurs. Allerdings bewegt sich der Aktienkurs aktuell 22,87% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 4,11 USD, das am 21. Februar 2025 erreicht wurde. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 120,85% bleibt die Aktie für Anleger ein vergleichsweise volatiles Investment im Tech-Sektor.

