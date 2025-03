MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zeitung "El Mundo" kommentiert das von US-Präsident Donald Trump für Mittwoch angekündigte großangelegte Zollpaket:

"Donald Trump schickt sich an, in 48 Stunden einen Zollkrieg vom Zaun zu brechen, der das weltweite Wirtschaftswachstum zu bremsen und sogar drastisch einzuschränken droht, indem er die Handelsordnung zerstört, die von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg selbst initiiert wurde. Ein weiterer Schlag der unberechenbaren US-Regierung gegen das Fundament des Multilateralismus, mit dem sie das "Gesetz des Stärkeren" auf internationaler Ebene durchsetzen will. (...)

Die neue wirtschaftliche Bedrohung zwingt Europa, die Suche nach strategischer Autonomie zu beschleunigen und eine finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten, die, wie im militärischen Bereich, nur durch eine verstärkte Integration der europäischen Märkte und die Vermeidung einer Fragmentierung erreicht werden kann, die letztlich Washington zugutekommen würde. Auch die Suche nach neuen Allianzen, die als Gegengewicht zur Feindseligkeit des alten Partners dienen, ist notwendig."