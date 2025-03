Der Getränkehersteller präsentiert am 24. April seine Quartalszahlen und verstärkt seine Marktposition durch die strategische Übernahme des Energydrink-Herstellers Ghost.

Keurig Dr Pepper hat den Termin für die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt gegeben. Die Zahlen werden am Donnerstag, dem 24. April 2025, vor Börsenöffnung präsentiert. Der aktuell bei 31,06 Euro notierende Wert befindet sich knapp 10 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 34,21 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse findet um 7:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz mit CEO Tim Cofer und CFO Sudhanshu Priyadarshi statt. Investoren können an der Konferenz teilnehmen, indem sie innerhalb der USA oder Kanada die Nummer (833) 629-0615 oder international (412) 317-1824 wählen. Eine Aufzeichnung des Gesprächs wird ab etwa 11:00 Uhr (ET) am 24. April bis zum 8. Mai 2025 verfügbar sein.

Übernahme von Ghost stärkt Position im Energydrink-Markt

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Keurig Dr Pepper Inc ?

Im Oktober 2024 erwarb Keurig Dr Pepper einen 60-prozentigen Anteil am Energydrink-Hersteller Ghost für 990 Millionen Dollar. Das Unternehmen plant, die verbleibenden Anteile bis 2028 zu übernehmen. Ghost, gegründet im Jahr 2016, wird weiterhin unter der Führung seiner Mitgründer innerhalb des US-Erfrischungsgetränke-Segments von Keurig Dr Pepper operieren.

Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, die Position des Getränkekonzerns im schnell wachsenden US-amerikanischen Markt für Energydrinks zu stärken. Der Markt verzeichnet eine zunehmende Nachfrage nach gesundheitsbewussten Produkten, die die körperliche Leistungsfähigkeit steigern sollen. Mit dieser Übernahme reagiert Keurig Dr Pepper auf veränderte Konsumgewohnheiten und erweitert sein Portfolio in einem dynamischen Marktsegment.

Die Integration von Ghost in das bestehende Getränkeportfolio verdeutlicht die Expansionsstrategie des Unternehmens im Bereich funktioneller Getränke. Trotz der erheblichen Investition zeigt sich der Aktienkurs des Unternehmens seit Jahresbeginn mit einem Plus von lediglich 0,34% relativ stabil, während er im 30-Tage-Vergleich einen Rückgang von fast 4% verzeichnet.

Anzeige

Keurig Dr Pepper Inc-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Keurig Dr Pepper Inc-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Keurig Dr Pepper Inc-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Keurig Dr Pepper Inc-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Keurig Dr Pepper Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...