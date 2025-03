Der Reifenhändler übertrifft die EBITDA-Prognose trotz reduziertem Konzernergebnis und kündigt Dividendenzahlung sowie strategisches Aktienrückkaufprogramm an.

Die Delticom AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum von 1,3 Prozent auf 482 Millionen Euro abgeschlossen. Die Aktie des Onlinehändlers für Reifen und Kompletträder notiert aktuell bei 2,22 Euro, was einem Tagesverlust von 9,02 Prozent entspricht. Das operative EBITDA des Unternehmens konnte auf 22,7 Millionen Euro (Vorjahr: 21,8 Millionen Euro) gesteigert werden und übertraf damit die prognostizierte Spanne von 19 bis 21 Millionen Euro. Trotz der operativen Verbesserung sank das Konzernergebnis auf 4 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 8 Millionen Euro verbucht werden konnten.

Der Vorstand hat für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Aktionäre dürften diese Entscheidung begrüßen, da sie eine direkte Beteiligung am Unternehmenserfolg darstellt. Besonders interessant ist die Entwicklung im 30-Tage-Vergleich, wo die Aktie trotz des aktuellen Rückschlags noch ein Plus von 4,72 Prozent aufweist.

Strategisches Aktienrückkaufprogramm gestartet

Anfang März 2025 hat Delticom ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das bis zum 5. Juli 2025 laufen soll. Im Rahmen dieses Programms plant das Unternehmen den Erwerb von bis zu 100.000 eigenen Aktien mit einem maximalen Gesamtvolumen von 300.000 Euro. Diese Maßnahme zielt nicht primär auf eine Kursstützung ab, sondern hat einen strategischen Hintergrund: Die zurückgekauften Aktien sollen als Akquisitionswährung für zukünftige Unternehmensübernahmen dienen.

Die Volatilität der Delticom-Aktie liegt mit annualisierten 45,42 Prozent über dem Durchschnitt des Gesamtmarktes, was auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hindeutet. Vom 52-Wochen-Hoch von 3,50 Euro, das erst vor wenigen Wochen am 7. Mai 2024 erreicht wurde, hat sich der Kurs mittlerweile um 36,57 Prozent entfernt. Andererseits liegt der aktuelle Kurs bereits 12,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 1,97 Euro vom 11. April 2024, was auf eine gewisse Bodenbildung hindeutet.

Operativ solide trotz Ergebnisrückgang

Die operative Entwicklung von Delticom zeigt sich trotz des gesunkenen Konzernergebnisses grundsätzlich positiv. Das Übertreffen der EBITDA-Prognose deutet auf eine verbesserte Kosteneffizienz hin. Die Kombination aus Dividendenvorschlag und Aktienrückkaufprogramm unterstreicht die Absicht des Managements, einerseits den Aktionären Wert zurückzugeben und andererseits strategische Wachstumschancen durch potenzielle Akquisitionen zu nutzen.

Im technischen Chartbild fällt auf, dass der Kurs mit 2,22 Euro nahezu exakt auf dem 50-Tage-Durchschnitt von 2,21 Euro liegt, während der 200-Tage-Durchschnitt mit 2,37 Euro noch 6,40 Prozent entfernt ist. Der relative Stärkeindex (RSI) von 38,8 deutet auf ein neutrales bis leicht überverkauftes Niveau hin, was nach den jüngsten Kursverlusten nicht überrascht.

