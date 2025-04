Der Goldproduzent verzeichnet Rekordwerte an der Börse während die Fertigstellung des Media Luna Projekts mit 94% auf Zielkurs für Q1 2025 liegt.

Torex Gold Resources Inc. hat in der gestrigen Handelssitzung ein neues 52-Wochen-Hoch bei 25,78 Euro erreicht und beeindruckt mit einer Jahresperformance von über 92%. Im letzten Monat konnte die Aktie um beachtliche 22,76% zulegen, während sie seit Jahresbeginn fast 30% an Wert gewonnen hat.

Das Media Luna Projekt von Torex Gold stand im Februar bei einem Fertigstellungsgrad von 94%. Das Unternehmen liegt im Zeitplan, um noch im ersten Quartal 2025 mit der Produktion des ersten Kupferkonzentrats zu beginnen. Die Ingenieurarbeiten wurden abgeschlossen und die Beschaffung ist weitgehend fertiggestellt. Der Untertagebau schreitet schneller als geplant voran, und auch die Oberflächenbauarbeiten verlaufen nach Plan.

Im Januar 2025 veröffentlichte Torex Gold seine Betriebsprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen erwartet eine zahlbare Goldäquivalentproduktion zwischen 400.000 und 450.000 Unzen. Diese Schätzung berücksichtigt eine geplante vierwöchige Abschaltung der Verarbeitungsanlage im ersten Quartal für Aufrüstungen im Zusammenhang mit dem Media Luna Projekt. Die All-in-Sustaining-Costs wurden mit 1.400 bis 1.600 US-Dollar pro verkaufter Unze angegeben.

Sinkende Investitionsausgaben nach Projektabschluss

Die Kapitalausgaben für 2025 werden mit 175 bis 195 Millionen US-Dollar prognostiziert, was deutlich niedriger ist als die Prognose des Vorjahres. Dies spiegelt den erwarteten Abschluss des Media Luna Projekts im ersten Quartal wider. Der aktuelle Kursstand von 25,78 Euro liegt 39,16% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was die positive technische Entwicklung der Aktie unterstreicht.

Parallel zu den operativen Fortschritten bei Torex Gold hat der Goldpreis kürzlich die Marke von 3.100 US-Dollar pro Unze überschritten. Dieser Anstieg wird auf Bedenken der Investoren hinsichtlich der US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump zurückgeführt, die Anleger verstärkt in Gold als sicheren Hafen drängen. Die Rallye hat mehrere Banken, darunter Goldman Sachs, Bank of America und UBS, dazu veranlasst, ihre Goldpreisprognosen anzuheben.

Das Investment Office von UBS hat seine Goldpreisprognose auf 3.200 US-Dollar pro Unze angehoben. Die Bank geht davon aus, dass politische Risiken und zunehmende Handelskonflikte die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiter ankurbeln werden. Sie weist darauf hin, dass die Risiken eines Handelskriegs vor der Entscheidung der Trump-Administration über gegenseitige Zölle, die für Anfang April erwartet wird, steigen.

