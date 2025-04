Das Verteidigungsunternehmen vereinbart die Lieferung hochmoderner Waffensysteme mit Reichweiten bis zu 300km und verzeichnet parallel eine beeindruckende Kursentwicklung.

Elbit Systems hat am 1. April 2025 einen Vertrag im Wert von rund 130 Millionen US-Dollar mit einem europäischen Kunden abgeschlossen. Die Elbit-Aktie beendete den Handelstag bei 359,00 Euro, was einem Tagesplus von 1,47% entspricht, und verzeichnet eine beeindruckende Jahresperformance von 40,56% seit Jahresbeginn.

Der neue Auftrag umfasst die Lieferung fortschrittlicher Raketensysteme für das Precise and Universal Launching System (PULS) und soll innerhalb von drei Jahren abgewickelt werden. Die Vereinbarung beinhaltet verschiedene Raketentypen wie ACCULAR mit einer Reichweite von bis zu 35 km, EXTRA mit bis zu 150 km und Predator Hawk mit einer Reichweite von bis zu 300 km. Diese Systeme sollen die operativen Fähigkeiten der Streitkräfte des Kunden deutlich verbessern.

Das PULS-System ermöglicht präzise Angriffe mit einer maximalen Reichweite von 300 Kilometern, was die strategische Bedeutung dieses Auftrags unterstreicht. Der Vertragsabschluss erfolgt in einer Phase, in der die Elbit-Aktie eine starke Entwicklung zeigt - in den vergangenen zwölf Monaten konnte der Kurs um 87,17% zulegen und liegt aktuell nur 5,58% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 380,20 Euro.

Starke Geschäftsentwicklung und internationale Expansion

Am 18. März 2025 übertraf Elbit Systems die Markterwartungen mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,66 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 1,93 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der aktuelle Auftragsbestand des Unternehmens beläuft sich auf 22,6 Milliarden US-Dollar, wobei etwa 65% davon auf internationale Märkte entfallen. Diese globale Ausrichtung spiegelt die erfolgreiche Internationalisierungsstrategie von Elbit Systems wider. Besonders in Europa profitiert das Unternehmen von steigenden Verteidigungsausgaben und einer wachsenden Nachfrage nach modernen Militärtechnologien.

Der Aktienkurs liegt mit 359,00 Euro deutlich über seinen gleitenden Durchschnitten - 13,91% über dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar 56,15% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Dies unterstreicht die positive technische Verfassung des Wertpapiers trotz der jüngsten Wochenkorrektur von 4,37%. Die kontinuierliche Sicherung großer Aufträge stärkt die Marktposition des Unternehmens und eröffnet weiteres Wachstumspotenzial in einem dynamischen globalen Verteidigungsmarkt.

