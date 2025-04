Der amerikanische Uranförderer erweitert seine Kapazitäten am Shirley Basin während die Aktie unter Druck gerät, bleibt jedoch führender Uranproduzent der USA

Ur-Energy verzeichnet bedeutende operative Fortschritte und strategische Initiativen im US-amerikanischen Uranbergbausektor. Die Aktie des Unternehmens schloss gestern bei 0,62 € und liegt damit fast 50% unter dem Wert zu Jahresbeginn und nur knapp 3% über dem 52-Wochen-Tief von 0,61 €.

Die Lost Creek In-situ-Recovery (ISR)-Anlage in Wyoming bleibt ein zentrales Element der Produktion von Ur-Energy. Im vierten Quartal 2024 wurden dort etwa 81.767 Pfund U3O8 gefördert, was zu einer Jahresgesamtmenge von 265.744 Pfund führte. Diese konstante Leistung bestätigt den Status der Anlage als führender Uranproduzent in den Vereinigten Staaten. Laut dem Bericht der U.S. Energy Information Administration zur inländischen Uranproduktion für das dritte Quartal 2024 war Lost Creek in diesem Zeitraum der größte Uranproduzent der USA.

Ausbau des Shirley Basin Projekts

Ur-Energy treibt das Shirley Basin ISR-Projekt planmäßig voran. Das Unternehmen hat die Installation von 120 Überwachungsbrunnen für die erste Mineneinheit abgeschlossen und mit hydrologischen Tests begonnen, die günstige Ergebnisse im Einklang mit historischen Daten liefern. Die Entwicklung von Shirley Basin wird die lizenzierte Produktionskapazität von Ur-Energy voraussichtlich um etwa 83% erhöhen. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2026 geplant.

Die jüngsten politischen Initiativen, darunter Präsidialerlasse zur Stärkung der heimischen Energieproduktion und zur Sicherung kritischer Mineralien, positionieren Ur-Energy günstig im Markt. Die Expansionsprojekte des Unternehmens stehen im Einklang mit nationalen Prioritäten, was seine Rolle in der US-Energielandschaft potenziell erweitern könnte.

Finanzielle Stärkung und Marktaussichten

Die Aktie von Ur-Energy zeigt eine besorgniserregende Entwicklung mit einem Rückgang von 60,15% innerhalb der letzten 12 Monate und liegt aktuell 63,51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,71 €. Auch der deutliche Abstand von 42,63% zum 200-Tage-Durchschnitt deutet auf einen anhaltenden Abwärtstrend hin.

Im Juli 2024 schloss Ur-Energy erfolgreich ein öffentliches Angebot von Stammaktien ab, wodurch Bruttoerlöse von rund 60 Millionen Dollar erzielt wurden. Das Unternehmen verwendete diese Mittel zur Unterstützung der Produktionssteigerung in Lost Creek, zur Förderung der Entwicklung von Shirley Basin und zur Verfolgung strategischer Akquisitionen, wodurch seine finanzielle Position für zukünftiges Wachstum gestärkt wurde.

Der strategische Fokus von Ur-Energy auf die Erweiterung der Produktionskapazität durch Projekte wie Shirley Basin, zusammen mit dem operativen Erfolg bei Lost Creek, festigt seine Position in der US-amerikanischen Uranindustrie. Die Ausrichtung des Unternehmens an nationalen Energiezielen und seine solide finanzielle Grundlage schaffen gute Voraussetzungen für künftiges Wachstum und seinen Beitrag zum US-Energiesektor.

