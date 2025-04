Technologielastiger Multi-Faktor-ETF zeigt 13,72% Jahresplus, durchlebt aktuell jedoch eine kurzfristige Abwärtsphase bei erhöhtem RSI-Wert von 73,2.

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, der die Performance des S&P 500 Quality, Value und Momentum Multi-Factor Index nachbildet, schloss gestern bei 56,43 €. Im Jahresvergleich verzeichnet der ETF eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 13,72 % in den letzten zwölf Monaten. Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs aktuell 17,40 % über seinem 52-Wochen-Tief liegt, das am 2. Mai 2024 bei 48,06 € erreicht wurde.

Das Portfolio des ETF ist über verschiedene Sektoren diversifiziert, wobei die größten Positionen auf Apple Inc. mit 8,68 %, NVIDIA Corp. mit 6,66 %, Amazon.com Inc. mit 4,41 %, Alphabet Inc. mit 3,89 % und Meta Platforms Inc. mit 3,14 % entfallen. Diese Top-Holdings spiegeln die Gewichtung der führenden Technologieunternehmen im zugrundeliegenden Index wider.

Sektorallokation und aktuelle Marktlage

Bei der Sektorverteilung dominiert der Technologiesektor mit 25,23 % des Portfolios, gefolgt von Finanzwerten mit 17,69 %, Kommunikationsdienstleistungen mit 10,62 %, zyklischen Konsumgütern mit 10,22 % und Industriewerten mit 9,20 %. Diese Verteilung verdeutlicht den Multi-Faktor-Ansatz des ETF, der auf Qualitäts-, Wert- und Momentum-Kriterien basiert.

Trotz der positiven Langzeitentwicklung zeigt der ETF kurzfristig eine Schwächephase. In den vergangenen 30 Tagen fiel der Kurs um 6,06 % und liegt derzeit 4,04 % unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 58,81 €. Dies deutet auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hin, während der ETF bezogen auf den 200-Tage-Durchschnitt praktisch auf gleichem Niveau (+0,64 %) notiert. Mit einem RSI-Wert von 73,2 befindet sich der Fonds zudem im überkauften Bereich, was auf eine mögliche technische Korrektur hindeuten könnte.

Das aktuelle Kursniveau liegt 8,51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 61,68 €, das am 10. Februar 2025 erreicht wurde. Die Volatilität des ETF liegt mit 20,20 % (annualisiert über 30 Tage) in einem für Multi-Faktor-ETFs typischen Bereich und reflektiert die marktüblichen Schwankungen in diesem Segment.

