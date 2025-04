Trotz beeindruckender 12-Monats-Rendite kämpft der Quantencomputing-Spezialist mit sinkenden Umsätzen, rechtlichen Anfechtungen und Branchenskepsis.

Quantum Computing Inc. (QCI) steht aktuell vor mehreren signifikanten Herausforderungen. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 7,76 USD liegt die Aktie zwar 1.746% über ihrem 52-Wochen-Tief, hat jedoch seit Jahresbeginn fast 59% an Wert verloren. Die extreme Volatilität zeigt sich auch in der beeindruckenden 12-Monats-Performance von +685%.

Im vierten Quartal zum 31. Dezember 2024 verzeichnete QCI einen deutlich gestiegenen Nettoverlust von 0,47 USD je Aktie. Der Umsatz sank um 17% auf lediglich 62.000 USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründet den erhöhten Verlust mit fusionsbedingten Kosten, gestiegenen aktienbasierten Vergütungen sowie höheren Abschreibungen für seine Einrichtung in Tempe, Arizona.

Rechtliche Probleme belasten die Aktie

QCI sieht sich derzeit mit mehreren Sammelklagen konfrontiert, die Verstöße gegen Wertpapiergesetze behaupten. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, die Leistungsfähigkeit seiner Quantentechnologien übertrieben, die Beziehung zur NASA falsch dargestellt und Transaktionen mit nahestehenden Parteien verschwiegen zu haben. Anleger, die zwischen dem 30. März 2020 und dem 15. Januar 2025 QCI-Wertpapiere erworben haben, werden zur Teilnahme an den Klageverfahren ermutigt.

Trotz dieser Probleme zeigt HighTower Advisors LLC Vertrauen in QCI und hat 320.000 USD in das Unternehmen investiert, wodurch der Vermögensverwalter 19.356 Aktien erworben hat. Dies deutet auf institutionelles Interesse am langfristigen Potenzial des Unternehmens im Quantencomputingsektor hin.

Branchenstimmung und Zukunftsperspektiven

Die Quantencomputingbranche sieht sich derzeit mit gemischten Reaktionen konfrontiert. Äußerungen von Branchenführern wie Nvidia-CEO Jensen Huang haben zu schwankenden Anlegerstimmungen beigetragen. Huangs kritische Bemerkungen zur kurzfristigen Praktikabilität von Quantencomputing auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz führten zu Kursrückgängen im gesamten Sektor.

Dennoch gibt es auch positive Signale: QCI erhielt kürzlich einen Auftrag von der Technischen Universität Delft für sein Quantum Photonic Vibrometer, was auf anhaltendes Interesse an den Quantensensortechnologien des Unternehmens hindeutet. Um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, muss QCI jedoch seine finanziellen und rechtlichen Herausforderungen effektiv bewältigen und gleichzeitig seine technologischen Ziele vorantreiben.

