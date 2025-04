Der Besigheimer Logistikdienstleister übertrifft Geschäftsprognosen, während die Börse zurückhaltend reagiert. Günstige Bewertungskennzahlen signalisieren Potenzial.

Die Müller - Die Lila Logistik SE aus Besigheim konnte im Geschäftsjahr 2024 ein Betriebsergebnis (EBIT) erzielen, das die zuvor prognostizierten Werte übertraf. Diese positive Abweichung von den Erwartungen zeigt eine solide operative Leistung des Logistikdienstleisters, der vor allem in den Sektoren Automotive, Elektronik und Konsumgüter tätig ist.

An den Aktienmärkten spiegelt sich dieser Erfolg allerdings nicht wider. Am 29. März 2025 notierte der Aktienkurs bei 4,54 Euro, was einem monatlichen Rückgang von 5,02 Prozent entspricht. Im Jahresverlauf hat das Papier sogar 25,57 Prozent an Wert eingebüßt. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der aktuelle Kurs immerhin 48,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Die Aktie des Logistikunternehmens weist derzeit bemerkenswerte Fundamentaldaten auf. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von nur 0,14 könnte das Papier unterbewertet sein. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,03 bei einem Cash-Flow pro Aktie von 4,41 Euro deutet auf eine attraktive Bewertung hin. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,27 prognostiziert.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 36,1 Millionen Euro bleibt Lila Logistik ein vergleichsweise kleiner Marktteilnehmer im Logistiksektor. Die Diskrepanz zwischen der operativen Leistungsfähigkeit und der Aktienkursentwicklung könnte für Anleger Chancen bieten, sofern das Unternehmen seine positive Geschäftsentwicklung fortsetzen kann. Die aktuellen Kennzahlen deuten jedenfalls darauf hin, dass die Börse die finanziellen Ergebnisse und Potenziale des Unternehmens möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist hat.

Angesichts der Volatilität im Logistiksektor und der allgemeinen Marktbedingungen bleibt abzuwarten, ob Lila Logistik seinen operativen Erfolg in eine nachhaltige Wertentwicklung für Aktionäre umsetzen kann. Die grundsätzliche Positionierung in wichtigen Industriesegmenten könnte dabei ein stabilisierender Faktor sein.

