Der Elektronikhändler baut Partnerschaft mit UGREEN aus, während Morgan Stanley seine Unternehmensanteile aufstockt - dennoch verzeichnet die Aktie Einbußen.

Der Anteilsschein von Ceconomy verzeichnet aktuell einen deutlichen Rückgang an der deutschen Börse. Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 3,25 Euro, was einem Abschlag von 3,84 Prozent entspricht. Die Aktie verbilligte sich um 13 Cent. Diese negative Entwicklung findet statt, obwohl die Tochtergesellschaft MediaMarktSaturn eine bedeutende Partnerschaft verkündet hat. Der Elektronikkonzern hat eine strategische Zusammenarbeit mit dem globalen Elektronikhersteller UGREEN bekanntgegeben, die bereits seit Januar dieses Jahres im Online-Bereich besteht und bis Ende März auf rund 400 MediaMarktSaturn-Filialen ausgeweitet werden soll. Die Kooperation zielt darauf ab, dem deutschen Konsumenten eine größere Auswahl an innovativen Technologieprodukten zu bieten.

Beteiligungsveränderungen im Aktionariat

Parallel zu diesen Entwicklungen gibt es Bewegung bei den Großaktionären von Ceconomy. Laut einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hat die Investmentbank Morgan Stanley ihren Anteil am Unternehmen leicht erhöht. Die US-amerikanische Finanzinstitution hält nun 3,09 Prozent der Stimmrechte direkt an Aktien sowie weitere 0,01 Prozent über Finanzinstrumente, was einer Gesamtbeteiligung von 3,1 Prozent entspricht. Die vorherige Meldung hatte noch einen Anteil von 3,08 Prozent ausgewiesen. Diese Veränderung wurde durch einen Erwerb von Aktien mit Stimmrechten sowie durch eine freiwillige Konzernmitteilung mit ausgelöster Schwelle auf Tochterunternehmensebene verursacht. Trotz dieser leichten Erhöhung der institutionellen Beteiligung scheint das Marktvertrauen in die Ceconomy-Aktie aktuell gedämpft zu sein, wie der aktuelle Kursrückgang zeigt.

