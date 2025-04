Der Brennstoffzellenspezialist vereinbart eine 15-jährige Kooperation für nachhaltige Stromversorgung in Ohio-Werken, während die Aktie trotz Tagesminus im Jahresvergleich stark zulegt

Bloom Energy hat am 1. April 2025 einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag mit Conagra Brands bekanntgegeben. Die Aktie notiert derzeit bei 19,24 €, was einen Rückgang von 2,31% im Tagesvergleich darstellt. Trotz der aktuellen Schwäche verzeichnet der Titel auf Jahressicht immer noch einen beeindruckenden Zuwachs von 76,53%.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Bloom Energy seine Brennstoffzellentechnologie in den Produktionsanlagen von Conagra in Troy und Archbold, Ohio, implementieren. Die Anlagen sollen etwa 70% bis 75% des Strombedarfs dieser Standorte decken und zu einer prognostizierten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 19% führen. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Bestreben beider Unternehmen, nachhaltigere Produktionsprozesse zu etablieren.

Die Partnerschaft mit Conagra Brands kam für Bloom Energy zu einem wichtigen Zeitpunkt, da die Aktie in den letzten 30 Tagen fast 14% an Wert verloren hat und deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 22,41 € notiert. Dennoch liegt der Kurs weiterhin 17,04% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Marktperspektiven

Die Kooperation mit Conagra Brands stärkt Bloom Energys Position im Sektor der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Bereitstellung nachhaltiger Energielösungen für Industriekunden. Diese Zusammenarbeit verbessert nicht nur die Marktpräsenz des Unternehmens, sondern trägt auch zu umfassenderen Umweltzielen bei, indem sie die Kohlenstoffemissionen reduziert.

Die Volatilität der Aktie bleibt mit einem annualisierten Wert von 72,21% über 30 Tage hoch. Mit einem aktuellen Kurs von 19,24 € liegt Bloom Energy noch immer 129,45% über seinem 52-Wochen-Tief von 8,39 €, das im Oktober 2024 erreicht wurde, aber gleichzeitig 32,27% unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,41 € vom Januar 2025.

Der Verlauf dieser Partnerschaft und ihre Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Bloom Energy werden in den kommenden Quartalen von Investoren und Stakeholdern genau beobachtet werden. Die Fähigkeit des Unternehmens, ähnliche Vereinbarungen zu sichern und umzusetzen, wird entscheidend sein, um seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten.

