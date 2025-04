Chinesischer Gaming-Konzern verzeichnet leichte Kursverluste bei langfristigem Aufwärtstrend. Morgan Stanley hebt Kursziel an während technische Indikatoren gemischte Signale zeigen.

Die NetEase-Aktie notiert aktuell bei 96,00 €, was einem Rückgang von 3,03% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 99,00 € entspricht. Trotz des heutigen Kursrückgangs verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn einen beachtlichen Zuwachs von 12,28% und liegt mit 38,13% deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 69,50 €, das Mitte September 2024 erreicht wurde.

Morgan Stanley hat am 1. April 2025 sein Kursziel für NetEase von 108,00 auf 117,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Overweight" beibehalten. Diese Anpassung deutet auf eine positive Einschätzung der künftigen Unternehmensentwicklung durch die Analysten hin, trotz der aktuellen Marktschwäche.

Finanzergebnisse und Ausblick

Im vierten Quartal 2024, dessen Ergebnisse am 20. Februar 2025 veröffentlicht wurden, erzielte NetEase einen Gewinn pro Aktie von 1,87 US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 1,73 US-Dollar. Der Quartalsumsatz belief sich auf 3,66 Milliarden US-Dollar, was allerdings deutlich unter den prognostizierten 27,16 Milliarden US-Dollar lag. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn pro Aktie von 6,91 US-Dollar erwartet, mit einer prognostizierten Steigerung auf 7,32 US-Dollar im Folgejahr, was einem Wachstum von 5,93% entsprechen würde.

Die technischen Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild: Während die Aktie mit 11,68% deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert, was auf einen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet, signalisiert der aktuelle RSI-Wert von 21,3 eine Überverkauft-Situation. Die erhöhte Volatilität von 30,63% (annualisiert) unterstreicht die gegenwärtige Marktunsicherheit. Der nächste Quartalsbericht wird voraussichtlich am 22. Mai 2025 veröffentlicht und dürfte weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

