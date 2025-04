Verschärfte Handelszölle von Donald Trump beeinträchtigen Automobilindustrie erheblich, während globale Märkte mit Gegenmaßnahmen und Inflationssorgen reagieren.

Die Aktien von General Motors (GM) gerieten am Mittwoch stark unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump weitreichende neue Zollmaßnahmen angekündigt hatte. Die Ankündigung umfasst einen Basiszoll von 10 Prozent auf alle ausländischen Importe in die USA sowie höhere Abgaben für mehrere langjährige Handelspartner. Besonders betroffen sind Automobilhersteller, da bereits letzte Woche angekündigte 25-prozentige Zölle auf Autoimporte ab sofort in Kraft treten. Diese Maßnahmen treffen die "Detroit Three" - Ford, General Motors und Stellantis - besonders hart, da sie im Vergleich zu Tesla eine deutlich größere Fertigungspräsenz außerhalb der USA haben. Im nachbörslichen Handel verzeichneten die GM-Aktien deutliche Verluste, während die Futures auf den Dow Jones um 1.010 Punkte oder 2,4 Prozent nachgaben.

Handelskonflikt verschärft sich weltweit

Die Zollankündigungen haben weltweit Reaktionen ausgelöst und Befürchtungen eines eskalierenden Handelskriegs verstärkt. China kündigte bereits eigene Gegenmaßnahmen an und bezeichnete die US-Zölle als "einseitiges Mobbing". Die Europäische Union, die mit einem neuen 20-prozentigen Zoll belegt wird, hat ebenfalls Gegenschritte angekündigt. Auch wenn Mexiko und Kanada von den neuen Basiszöllen ausgenommen wurden, bleiben die zuvor verhängten Abgaben bestehen. Für Automobilteile sollen die Zölle ab dem 3. Mai in Kraft treten. Wirtschaftsexperten warnen, dass diese Maßnahmen die Preise in die Höhe treiben und das Wachstum belasten werden. Unternehmen beklagen zudem, dass die Unsicherheit rund um die Zölle ihre Betriebsplanung erschwert. Die Federal Reserve hat bereits auf "Aufwärtsrisiken" für die Inflation durch Trumps Politikänderungen hingewiesen, darunter die Importzölle, was die Aktienmärkte zusätzlich belastet.

